به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در بازدید از مؤسسه خیریه «ترنم مهر باران» اظهار کرد: آنچه در این مجموعه انجام میشود، یک الگوی موفق و مؤثر و حاصل یک تجربه ابداعی است که آثار آن را میتوان در موفقیت جامعه هدف بهوضوح مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت این مؤسسه تنها به اشتغال و مهارتآموزی محدود نمیشود، افزود: در این مجموعه صرفاً یک مهارت به افراد آموزش داده نمیشود، بلکه مسیر زندگی و مهارتهای لازم برای ساختن آینده نیز به آنان آموخته میشود و همین رویکرد میتواند در توانمندسازی افراد اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
استاندار زنجان با اشاره به اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: موفقیت کودکانی که تحت حمایت مجموعههای مردمی قرار میگیرند، نشان میدهد اقدامات داوطلبانه و مردمی چگونه میتواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد؛ چراکه احیای یک نفر، احیای یک زندگی و در نهایت احیای یک جامعه است.
صادقی مشارکت تشکلهای مردمی و خیریهها را یکی از ظرفیتهای مهم در کنار اقدامات دستگاههای دولتی دانست و گفت: مجموعههای مردمی به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه هدف، میتوانند بخشی از مسائل اجتماعی را با شیوههایی متفاوت و اثرگذارتر دنبال کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از تشکلهای مردمی و مجموعههای خیریه، اظهار کرد: دولت باید زمینه فعالیت، تقویت و توسعه این مجموعهها را فراهم کند و از تشکلهایی که خارج از تکالیف دستگاههای دولتی، با انگیزه، عشق و بدون منت برای حل مسائل اجتماعی تلاش میکنند، حمایت شود.
استاندار زنجان بیان کرد: تجربههای موفق این مجموعهها باید به نسلهای آینده منتقل شود و با معرفی چنین الگوهایی، زمینه شکلگیری مجموعههای مشابه و گسترش مشارکت اجتماعی در حل مسائل جامعه فراهم شود.
صادقی ادامه داد: هر اندازه ظرفیت مشارکت مردم در حوزههای اجتماعی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، امکان شناسایی و حل مسائل جامعه نیز افزایش خواهد یافت و دولت باید در کنار این ظرفیت ارزشمند، نقش تسهیلگر و پشتیبان را ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: مسیر فعالیتهای مؤسسه خیریه ترنم مهر باران با قوت ادامه یابد و آثار فعالیتهای این مجموعه در زمینه توانمندسازی، موفقیت و بهبود شرایط جامعه هدف بیش از پیش گسترش پیدا کند.
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