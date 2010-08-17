کتاب "در تمام طول شب" نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب "در تمام طول شب" امروز سه‌شنبه 26 مردادماه با حضور محمد دهقانی ،سعید سبزیان و نگارنده کتاب برگزار شد.

این کتاب تحلیلی بر نظریه‌های شعری نیما یوشیج است که به تازگی توسط نشر مروارید منتشر شده است.

در ابتدای جلسه محمد دهقانی با اشاره به نقاط ضعف و قوت کتاب، مواردی چون عدم ارتباط عنوان و متن، ضعف ویراستاری و تکرار اشکالات نگارشی را به عنوان مشکلات این کتاب مطرح کرد.

این منتقد و پژوهشگر ادبی که محور انتقادات خود را بیشتر بر جملات و تمثیلات استفاده شده در کتاب متمرکز کرده بود، نمونه‌هایی را به عنوان تکلف و پیچیدگی عنوان کرد و خطاب به نویسنده گفت: برای بعضی از مدعیات شما دلیلی پیدا نکردم.

وی در ادامه برخی از تحلیل‌های کتاب را افراطی دانست و ضمن اشتباه خواندن برخی از جملات از مبهم بودن پاره‌ای از تعبیرات کتاب سخن گفت.

دهقانی نقدهای نویسنده بر افکار نیمایوشیج را مناسب و بجا ارزیابی کرده و این کتاب را تصویری از آرا و نظرات نویسنده از آثار و نظریات نیما یوشیج عنوان کرد.

وی خطاب به نویسنده کتاب گفت: نقطه قوت این کتاب این است که جرات کرده و نقد و تحلیل را در کتاب گنجانده‌اید.

در ادامه جلسه، سعید سبزیان مطالب مطرح شده در کتاب را حیرت‌انگیز، خوب و بد دانست و گفت: بدی کتاب این است که هر زیرفصلی از این کتاب می‌توانست یک کتاب مستقل باشد تا بهتر و مفصل‌تر درباره موضوع صحبت شود. و حسن کتاب این است که مطالب مطرح شده مسیر جدیدی را جهت بررسی شعر در ایران باز می‌کند.

این مترجم در ادامه گفت:‌ درباره نظریه شعری نیما حرف‌های جالبی در کتاب زده شده است. ولی بعضی از تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی گنجانده شده در کتاب از عدم تازگی رنج می‌برند. موفق‌ترین قسمت نظریه شعری نیما آنجاست که تاریخ علت‌العلل شکل‌گیری هنر و شعر است.

وی در تایید صحبت‌های دهقانی گفت: به نظر من نیز نیما گاهی اوقات دچار خودبزرگ‌بینی شده که با چند خط نظریه‌های فروید را نقض کرده است. او به راستی انسان بزرگی بوده و با نظریات غرب در ارتباط بوده اما مدعی است" من نمی‌خواهم در دام مطلق‌گرایی فروید بیافتم" غافل از این که در دام مارکسیست می‌افتد و گرفتار یک مطلق‌گرایی دیگر می‌شود. نیما در نوشته‌هایش به نبوغ اشاره می‌کند ولی به نقش اجتماع در پیدایش اشاره‌ای ندارد که باعث خلق آثار هنری با همین اجتماع است.

سبزیان گفت: هرجا نیما به فلسفه و نظام فکری‌ای اعتقاد دارد آقای بهرام پور از همان تفکر پیروی کرده است.

سبزیان مطرح شدن "بحث نسبیت تفسیر در شعر" را مبحث بسیار جالبی دانست که باید امروز در جامعه ادامه پیدا کند.

در ادامه احمدرضا بهرام پورنویسنده کتاب در پاسخ به مسائل مطرح شده گفت: از دیدگاه اجتماعی، روانشناسی، سیاسی و ... می‌توان به سراغ بررسی آثار نیما رفت ولی دغدغه اصلی من برای نوشتن این کتاب ، شعر و نوشته‌های نیما بود.

وی این اثر را پژوهشی تازه دانست و عنوان کرد که چاپ این کتاب یک گام رو به جلو در انتشار کتاب‌های تحلیلی آثار ادبی است.

بهرام پور در پاسخ سخنان سبزیان رویکرد خود در کتاب را بیشتر انتقادی دانست و گفت: من شیفته نیما نبودم و در بعضی از سطور کتاب حتی خلقیات او را نیز به چالش کشیدم.

این پژوهشگر در دفاع از کتاب گفت: در این کتاب نکاتی مطرح شده است که بی‌سابقه بوده و تا به حال منتشر نشده‌اند.

سبزیان ضمن تایید این موضوع به بهرام پور گفت: نکات مطرح شده بی‌سابقه هستند ولی زیاد بسط داده نشده‌اند و توضیح و تفسیر مطالب، در این کتاب مغفول مانده است.