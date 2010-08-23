جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت نیروگاهی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در زمینه سرمایه گذاری خارجی طرحهای صنعت برق و انرژی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (FIPA) و آیین نامه مربوطه ملاک عمل است و تاکنون سه نیروگاه گازی جنوب اصفهان، پره سر و سیکل ترکیبی فارس موفق به جذب یک میلیارد و 165 میلیون دلار سرمایه خارجی شده‏اند.

بر این اساس، آلمان 445 میلیون دلار در احداث نیروگاه گازی پره سر و امارات متحده عربی 720 میلیون دلار برای احداث نیروگاه گازی جنوب اصفهان و نیروگاه سیکل ترکیبی فارس سرمایه گذاری کرده‏اند.

در بخش سرمایه گذاری غیر دولتی نیز طبق بند "ب" ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه کشور (تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم) و بر اساس سیاست کلی وزارت نیرو، احداث نیروگاه‏ها به دو روش BOO و BOT به بخش خصوصی واگذار می‏شود.

در سرمایه گذاری و واگذاری به روش BOO، تاکنون احداث 50 نیروگاه به ظرفیت حدود 34 هزار و 129 مگاوات به مبلغ حدود 15 میلیارد یورو به بخش غیر دولتی واگذار شده است.

در سرمایه گذاری و واگذاری به روش BOT نیز تاکنون احداث پنج نیروگاه به ظرفیت چهار هزار و 267 مگاوات و به مبلغ 1.9 میلیارد یورو به بخش غیر دولتی واگذار شده است.

