جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت نیروگاهی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در زمینه سرمایه گذاری خارجی طرحهای صنعت برق و انرژی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (FIPA) و آیین نامه مربوطه ملاک عمل است و تاکنون سه نیروگاه گازی جنوب اصفهان، پره سر و سیکل ترکیبی فارس موفق به جذب یک میلیارد و 165 میلیون دلار سرمایه خارجی شدهاند.
بر این اساس، آلمان 445 میلیون دلار در احداث نیروگاه گازی پره سر و امارات متحده عربی 720 میلیون دلار برای احداث نیروگاه گازی جنوب اصفهان و نیروگاه سیکل ترکیبی فارس سرمایه گذاری کردهاند.
در بخش سرمایه گذاری غیر دولتی نیز طبق بند "ب" ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه کشور (تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم) و بر اساس سیاست کلی وزارت نیرو، احداث نیروگاهها به دو روش BOO و BOT به بخش خصوصی واگذار میشود.
در سرمایه گذاری و واگذاری به روش BOO، تاکنون احداث 50 نیروگاه به ظرفیت حدود 34 هزار و 129 مگاوات به مبلغ حدود 15 میلیارد یورو به بخش غیر دولتی واگذار شده است.
در سرمایه گذاری و واگذاری به روش BOT نیز تاکنون احداث پنج نیروگاه به ظرفیت چهار هزار و 267 مگاوات و به مبلغ 1.9 میلیارد یورو به بخش غیر دولتی واگذار شده است.
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