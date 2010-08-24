موتمن:برای منتقدان فیلم نمی سازم / از واکنش مردم راضیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی" نون وریحون" در ماه مبارک رمضان هر شب از شبکه تهران پخش می‌شود. روز دوشنبه دوم شهریور خبرنگاران همراه با معاون سیما ومدیران شبکه تهران در پشت صحنه این سریال حضور پیدا کردند. لوکیشن اصلی "نون وریحون" رستورانی سنتی به نام سرچشمه واقع در دروازه شمیران است که گروه تولید این سریال هر روز تا پاسی از شب در آن جا به سر می‌برند. در حاشیه بازدید از پشت صحنه این مجموعه با فرزاد موتمن کارگردان نمایش، فرهاد آئیش بازیگر و مشاور کارگردان و عباس نعمتی نویسنده مجموعه گپ کوتاهی زدیم که در ادامه می‌خوانید.

* خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ وهنر: بعد از ساخت فیلم "پوپک ومش ماشاءالله" به سراغ تلویزیون و ساخت سریال مناسبی طنز آمدید. چطور تصمیم به ساخت مجموعه تلویزیونی گرفتید؟

- فرزاد موتمن: من قبلا با ساخت تعدادی تله فیلم در تلویزیون حضور داشتم‌. همچنین در گذشته تعداد زیادی فیلم مستند صنعتی ساخته‌ام که من را با فضای تلویزیون آشنا کرده است. بیشتر دوست داشتم تجربه متفاوتی داشته باشم و تصمیم گرفتم با ساخت این سریال آغاز کنم. اما علاقه اصلی من به ساخت فیلم‌های تجربی و کلاسیک است.

* از کار با گروه بازیگران راضی هستید؟

- کاملا. از کار کردن با همه گروه رضایت کامل دارم. برزو، امیرحسین و دیگر بچه‌ها همگی از استعداد خوبی برای ایفای نقشهای طنز برخوردارند. برای ارتباط با مردم عادی جامعه به سوی ساخت این فیلم و مجموعه "نون و ریحون" آمدم. قبل از ساخت "پوپک ومش ماشاءالله" همه تصور می‌کردند فرزاد موتمن تنها قادر به ساخت فیلمهای روشنفکری مانند "شبهای روشن" و "صداها" است که فقط مورد توجه منتقدان قرار می‌گیرد.

قبل از ساخت "پوپک ومش ماشاءالله" همه تصور می کردند فرزاد موتمن تنها قادر به ساخت فیلمها روشنفکری است

* در بعضی از قسمتهای مجموعه طنزها و کنایه‌های مطرح می‌شد که به نظر می‌رسد در ادامه سریال از پخش و ضبط این صحنه‌ها جلوگیری شده است.

- نه مسئله اصلا به این شکل نبوده است. تصور می‌کنم یک صحنه مربوط به زندان بود که پخش شد اما در بازپخش قسمتهایی ازآن حذف شد. ضمن اینکه من زیاد در جریان مسائل پخش قرار ندارم. به این دلیل که شرایط کار بسیار فشرده است و من نمی‌توانم همه مسائل را در نظر داشته باشم.

*یعنی جلسه‌ای با حضور عوامل فیلم و مسئولان در جهت اصلاح بعضی از صحنه‌ها صورت نگرفت؟

- نه من در جلسه‌ای حضور نداشتم. شاید با نویسنده و تهیه کننده این مسائل مطرح شده باشد.

* فکر نمی‌کنید شتابزدگی در تولید این سریال در بعضی مواقع باعث از بین رفتن ریتم مناسب مجموعه و سردرگمی شخصیتها شده باشد؟ به نظر می‌رسد شخصیتها کمی دچار افت شده‌اند؟

- من تا اینجا از بازخورد سریال در مجامع عمومی و بین مردم راضی هستم. این مسئله را باید بعد از پایان کامل مجموعه بررسی کرد، الان وقت مناسبی برای بررسی کیفیت و فرم سریال نیست. قبول دارم اگر وقت کافی در اختیار باشد کیفیت یک مجموعه بالاتر می‌رود.

* فکر نمی‌کنید دیر رسیدن متن باعث ضربه زدن به شخصیتها و داستانهای مجموعه شده است؟

- درست است. در بعضی از مواقع خود ما نمی‌دانیم که بعد چه‌ خواهد شد. این مسئله تا حدودی ممکن است باعث سردرگمی شود ولی این شتابزدگی به کار لطمه زیادی وارد نکرده است. من از کار در تلویزیون و همکاری با تهیه‌کننده این کار راضی هستم و ممکن است دوباره نیز این تجربه جذاب را تکرار کنم.

فرهاد آئیش در این مجموعه هم در نقش راوی و بازیگر حضور دارد وهم مشاور کارگردان با او و عباس نعمتی هم گفتگوی کوتاهی انجام دادیم.

* پیش از این با فرزاد موتمن همکاری کرده بودید، از دومین همکاری با این کارگردان راضی هستید؟

- فرهاد آئیش بازیگر: من در فیلم "پوپک ومش ‌ماشاءالله" برای اولین بار با فرزاد موتمن همکاری داشتم و مشاور کارگردان مجموعه" نون و ریحون" نیز هستم. من آقای موتمن را بسیار دوست دارم و خوشحالم که با ایشان همکاری می کنم.

* از بتدا قرار بود شما هم نریشن این مجموعه را بگویید وهم در قسمتهای بعدی در سریال نیز به عنوان بازیگر حضور داشته باشید؟

قبول ندارم که سریال ضعیف است . این کار ضعفها وقدرتهایی دارد و باید کلیت کار رامورد بررسی قرار گیرد فرهاد آئیش

- بله. از ابتدا قرار بر این بود که به عنوان بازیگر نقش عمو حضور داشته باشم. البته مثل اینکه قبلا با بازیگران دیگری نیز صحبت شده ‌بود که من بی اطلاع هستم. اما قرار نبود که نریشن کار را بگویم. بلکه تنها به عنوان بازیگر حضور داشتم و همکاری با بازیگران و به نوعی بازیگردانی کاربرعهده من بود. آقای موتمن با من تماس گرفتند و پیشنهاد این سریال را مطرح کردند. من همه کارهایم را کنار گذاشتم و به این مجموعه پیوستم چون کار با موتمن برایم بسیار جذاب بود.

* شما در سریال "باغ شیشه‌ای" هم به عنوان مشاور کارگردان حضور داشتید. آیا جنس کار در هردو مجموعه به یک شکل بود.

- ماهیت این دو کار با یکدیگرمتفاوت است. در مجموعه "باغ شیشه‌ای" مشاوره من به کارگردان تنها تا قبل ازشروع تصویربرداری و تولید سریال بود. زمانی که کار کلید خورد در حقیقت وظیفه من نیز به پایان رسید. مشاوره من در زمینه متن و فیلمنامه با آقای مظلومی صورت می‌گرفت. اما در"نون وریحون" من در زمان تصویربرداری در کنار کارگردان حضور دارم. مشاوره من بیشتر در راهنمایی به بازیگران و بازی طنز وظریفی که موتمن خواستارآن است، صورت می گیرد. این کار نوعی از کمدی است که در ایران کمتر شناخته شده است به نام کمدی موقعیت. که در واقع یک موقعیت کمیک است تا طنز کلامی و جک که تنها می‌خواهد مخاطب را بخنداند. بیشتر بازیگران در این مجموعه نقشی جدی را بازی می‌کنند و در موقعیتهای طنزی قرار می‌گیرند.

* فکر نمی‌کنید به دلیل دیررسیدن متنها ممکن است وظیفه بازیگران در به سرانجام رساندن کار بیشتر شده باشد؟

- نه. من تصور نمی کنم که این اتفاق افتاده باشد. من قبلا بعضی از قسمتهای مجموعه را بدون صدا و نبود بعضی از سکانسها دیده بودم وقبول ندارم که کار ضعیف است. این کار ضعفها و قدرتهایی دارد و باید کلیت کار مورد بررسی قرار گیرد. در این مجموعه پستی و بلندیها و افت وخیزهایی وجود دارد که باید تا آخر آن را دید و بررسی کرد. آقای بیرنگ در جایی گفتند که از یک سریال 50 قسمتی ممکن است تنها 10 قسمت از آن جذاب باشد و بقیه بخشها سکوی پرتابی برای دیدن شدن کل مجموعه به حساب بیایند.

از روند شکل گرفتن فیلمنامه بگویید؟

- عباس نعمتی نویسنده: در تولید این پروژه قرار بر این بوده که ما بعضی از ایده‌هایی که در نظر داشتیم را به مرحله اجرا در بیاوریم و بعد از دیدن نتیجه، تصمیم بر ادامه آن بگیریم. بعضی از ایده‌ها در مرحله اجرا درست در نیامده بود و ما آن را متوقف کردیم. مشکلات اجرایی به متن مجموعه باز می گردد و فشاری از جانب سیما به پروژه وارد نشده است. در ادامه این مجموعه جذابیت بیشتری می یابد چون نقش‌های شقایق دهقان ومائده طهماسبی قرار است پررنگ ‌تر شود وآنها جایگزین شخصیتهایی شوند که از قصه خارج شده‌اند.

* شخصیت سمیرا در این سریال در بعضی‌ مواقع شبیه بیتای مجموعه "فاصله ها" شده است.

- در زمانی که من نگارش این مجموعه را آغاز کردم هنوز سریال"فاصله‌ها" پخش نشده ‌بود. در نوشتن این مجموعه قصد نداشتم شخصیتی شبیه به بیتا خلق کنم.

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گفتگو: آروین موذن‌زاده