تاکر کارلسون: ترامپ باید فوراً از سمت خود برکنار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، تاکر کارلسون مجری سابق فاکس نیوز در یک برنامه خبری گفت: اظهارات ترامپ درباره استفاده از سلاح هسته ای عبور از خط قرمز است. هر مقامی که استفاده نخست از سلاحهای هستهای را مطرح کند، حق خود برای رهبری را از دست داده است. او باید فوراً برکنار شود.
در ماه آوریل، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده بود اگر ایران تا مهلتی که او تعیین کرده با آمریکا به توافق نرسد، «تمام یک تمدن امشب خواهد مرد». تحت فشار افکار عمومی، در اواخر همان ماه، ترامپ بهصراحت استفاده از سلاح هستهای علیه ایران را منتفی دانست و گفت واشنگتن به چنین سلاحی نیاز ندارد و هیچکس نباید از سلاحهای هستهای استفاده کند.
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