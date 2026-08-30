یادگار علمی تولیت فقید حرم شاهچراغ(ع) رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم(ع) عصر یکشنبه، هشتم شهریورماه، میزبان آیین بزرگداشت آیتالله سیدمحمدمهدی دستغیب، عالم ربانی و تولیت فقید آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) بود؛ آیینی که با حضور آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز برگزار شد.
این مراسم در فضایی معنوی و همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار شد و یاد و نام عالمی را گرامی داشت که بیش از سه دهه از عمر خود را در مسیر خدمت به آستان مقدس شاهچراغ(ع) سپری کرد.
رونمایی از «انوار توحید»؛ تازهترین اثر آیتالله دستغیب
در بخش دیگری از این آیین، از کتاب «انوار توحید» اثر آیتالله سیدمحمدمهدی دستغیب رونمایی شد؛ اثری که یادگار علمی این عالم ربانی و بخشی از میراث فکری و معرفتی وی به شمار میرود.
آیتالله دستغیب از سال ۱۳۶۰ مسئولیت تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) را بر عهده داشت و تا ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۲ در این جایگاه به خدمت پرداخت.
این عالم ربانی پنجم فروردینماه ۱۳۹۳ دار فانی را وداع گفت و پیکر وی در جوار مرقد برادرش، شهید محراب حضرت آیتالله سیدعبدالحسین دستغیب، در حرم مطهر شاهچراغ(ع) به خاک سپرده شد.
برگزاری این آیین در سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام صادق(ع)، فرصتی برای بازخوانی نقش آیتالله سیدمحمدمهدی دستغیب در عرصه خدمت به حرم مطهر شاهچراغ(ع) و پاسداشت میراث علمی و معنوی این عالم فقید بود.
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