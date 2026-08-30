خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه مصرف برق، مدیریت شبکه توزیع برق را به یکی از مهمترین دغدغهها تبدیل کرده است؛ شرایطی که در کنار ضرورت تأمین پایدار برق، موضوع خاموشیهای برنامهریزیشده و نحوه توزیع آن میان مشترکان را نیز به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش درباره اینکه خاموشیها بر چه اساسی اعمال میشوند، برنامه آنها از چه طریقی در اختیار مردم قرار میگیرد و آیا میان مناطق مختلف استان عدالت در اعمال محدودیتها رعایت میشود، بیش از گذشته مطرح است.
شرکتهای توزیع نیروی برق در شرایط ناترازی تولید و مصرف، ناگزیر به اجرای مدیریت اضطراری بار هستند؛ اقدامی که بر اساس سهمیه و دستورالعملهای تعیینشده از سوی مدیریت شبکه کشور انجام میشود. در لرستان نیز بخشی از محدودیتها ابتدا در بخشهای صنعت، کشاورزی و اداری اعمال شد و از ۲۰ تیرماه، بخش خانگی نیز با محدودیتهایی مواجه شده است.
با این حال، آنچه برای مشترکان اهمیت بیشتری دارد، اطلاع از زمان و محدوده خاموشیها و همچنین اطمینان از رعایت عدالت در توزیع این محدودیتهاست. موضوعی که گاهی با گلایه شهروندان درباره خارج بودن برخی خاموشیها از برنامه اعلامشده یا تفاوت در میزان قطعی برق مناطق مختلف همراه میشود.
شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، در گفتوگوی مشروح با خبرنگار مهر، درباره سازوکار اطلاعرسانی خاموشیها توضیح داده و تأکید میکند که برنامه خاموشیهای احتمالی روز بعد، در صورت وجود، شب قبل از طریق سایت شرکت توزیع، کانالهای رسمی شرکت در پیامرسانهای «بله» و «ایتا» و همچنین سامانه «برق من» بارگذاری میشود.
اما همه خاموشیها برنامهریزیشده نیستند؛ فشار بالای واردشده بر شبکه، گرمای هوا و افزایش مصرف ممکن است موجب بروز حوادث و خرابیهایی شود که خاموشیهای خارج از برنامه را به دنبال دارد. جمشیدی تأکید دارد که در چنین مواردی، تلاش میشود خاموشی حادثهای در محاسبه محدودیت همان روز مشترکان لحاظ شود تا قطعی مضاعف برای آنها ایجاد نشود.
این موضوعات، بخشهایی از پرسشهای مطرحشده درباره مدیریت خاموشیها در لرستان است؛ پرسشهایی که پاسخ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به آنها، تصویری روشنتر از پشت صحنه تصمیمگیری برای خاموشیها، نحوه اطلاعرسانی، رعایت عدالت و ملاحظات مربوط به مشترکان حساس ارائه میدهد.
اعمال محدودیتهای برق بر اساس سهمیه مدیریت شبکه کشور
شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اطلاعرسانی خاموشیها، عدالت در اعمال خاموشیها و گلایه برخی مشترکان درباره خارج بودن خاموشیها از برنامه اعلامشده، اظهار کرد: مدیریت اضطراری بار در استان بر اساس سهمیهای که از سوی مدیریت شبکه کشور برای استان در نظر گرفته میشود، انجام میگیرد.
وی افزود: بر اساس این سهمیه، شرکت توزیع نیروی برق لرستان موظف است محدودیتهایی را در بخشهای مختلف اعمال کند تا مدیریت بار شبکه مطابق برنامههای ابلاغی انجام شود.
محدودیتها ابتدا در بخشهای صنعت، کشاورزی و اداری اعمال شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به نحوه اجرای مدیریت اضطراری بار در استان، بیان کرد: در ابتدای امر محدودیتها در بخشهای صنعت، کشاورزی و اداری اعمال شد.
جمشیدی ادامه داد: از ۲۰ تیرماه به این طرف، محدودیتهایی نیز در بخش خانگی اعمال شده است که برنامه و نحوه اطلاعرسانی آن از مسیرهای مشخصی انجام میشود.
اعلام برنامه خاموشی از طریق سایت و پیامرسانها
وی درباره درگاههای اطلاعرسانی برنامه خاموشیها گفت: در بخش خانگی، اطلاعرسانی از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق لرستان انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: علاوه بر سایت شرکت، دو کانال در پیامرسانهای «بله» و «ایتا» که متعلق به شرکت توزیع هستند نیز برای اطلاعرسانی برنامه خاموشیها مورد استفاده قرار میگیرند.
جمشیدی با اشاره به سامانه «برق من» نیز گفت: برنامه خاموشیها از طریق سامانه «برق من» نیز در اختیار مشترکان قرار میگیرد و همه عزیزان با این سامانه آشنایی دارند.
بارگذاری برنامه خاموشیهای احتمالی روز بعد در شب قبل
وی با تشریح روند اطلاعرسانی برنامه خاموشیها تصریح کرد: همکاران ما در روابط عمومی، برنامههای خاموشی احتمالی روز بعد را در صورت وجود، در شب قبل بارگذاری میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: بنابراین مشترکان میتوانند برای اطلاع از برنامه خاموشی احتمالی، به سایت شرکت توزیع نیروی برق لرستان، کانالهای رسمی شرکت در پیامرسانهای بله و ایتا و همچنین سامانه «برق من» مراجعه کنند.
عدالت در اعمال خاموشیها؛ محدودیت برق برای همه بهصورت نسبی توزیع میشود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در ادامه با اشاره به موضوع عدالت در اعمال خاموشیها، گفت: نکته درستی را اشاره کردید و مردم عزیز و بزرگوار استان بدانند که بنده و تمام کسانی که مدیریت شبکه برق استان را بر عهده داریم، تمام تلاشمان این است که اگر تأمین برق وجود دارد، برای همه باشد و اگر خداینکرده محدودیتی ایجاد میشود، این محدودیت نیز بهصورت عادلانه برای همه اعمال شود.
هیچ نقطهای نبوده که خاموشی در آن اعمال نشود و در نقطه دیگری خاموشی دوبار یا بیشتر اعمال شود؛ چنین چیزی در برنامه مدیریت خاموشیها وجود نداشته
جمشیدی افزود: این کار را انجام دادهایم و تمام تلاش ما بر این بوده که عدالت را در اعمال خاموشیها بهصورت نسبی برقرار کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تلاش شده خاموشیها میان مشترکان به شکل متوازن توزیع شود، بیان کرد: هیچ نقطهای نبوده که خاموشی در آن اعمال نشود و در نقطه دیگری خاموشی دوبار یا بیشتر اعمال شود؛ چنین چیزی در برنامه مدیریت خاموشیها وجود نداشته و تمام تلاش ما این بوده است که عدالت نسبی در این زمینه رعایت شود.
حوادث شبکه ممکن است موجب خاموشی خارج از برنامه شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در ادامه با اشاره به برخی خاموشیهای خارج از برنامه، اظهار کرد: در بعضی مواقع، شبکه برق ما به دلیل فشار زیادی که اکنون وجود دارد، گرمای هوا و استفاده زیادی که از شبکه میشود، تحت تنش قرار میگیرد.
جمشیدی تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است در بعضی نقاط شبکه دچار خرابی یا حادثه شویم و این موضوع میتواند موجب خاموشی خارج از برنامه زمانبندیشده شود.
وی ادامه داد: این نوع خاموشیها با خاموشیهایی که از قبل در برنامه مدیریت بار پیشبینی شدهاند، متفاوت هستند و ممکن است بهدلیل بروز حادثه در شبکه، بهصورت ناخواسته ایجاد شوند.
خاموشی ناشی از حادثه از برنامه خاموشی همان مشترک محاسبه میشود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به تمهیدات در نظر گرفتهشده برای رعایت عدالت در این شرایط، گفت: مردم عزیز ما مطمئن باشند که اگر در جایی حادثهای برای شبکه به وجود بیاید و خاموشی ناشی از آن حادثه رخ دهد، ما آن خاموشی را از برنامه خاموشی آن نقطه حذف میکنیم.
جمشیدی افزود: به عبارتی، اگر خاموشی بهصورت حادثهای و ناخواسته ایجاد شده باشد و در برنامه زمانبندیشده خاموشی نبوده باشد، آن را برای خاموشی همان روز مشترکان لحاظ میکنیم.
وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که این موضوع در اجرای برنامه خاموشیها رعایت شود تا مشترکی که بهدلیل حادثه و خارج از برنامه با قطعی برق مواجه شده است، در ادامه مشمول خاموشی برنامهریزیشده مضاعف نشود.
جمشیدی خاطرنشان کرد: اطمینان میدهیم که مدیریت شبکه برق استان و مجموعه شرکت توزیع، تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا در شرایط موجود، ضمن مدیریت شبکه و اعمال محدودیتهای ضروری، عدالت نسبی در توزیع خاموشیها نیز رعایت شود.
قطع برخی خطوط حساس برای جلوگیری از بروز مشکلات ثانویه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان در ادامه با اشاره به تفاوت در نحوه اعمال خاموشی در برخی مناطق، گفت: مردم عزیز استان باید توجه داشته باشند که در برخی نقاط، به دلیل حساسیت خطوط و برای جلوگیری از ایجاد مشکلات ثانویه، ممکن است محدودیت خاموشی به شکل متفاوتی اعمال شود.
شیرزاد جمشیدی افزود: بهعنوان نمونه، ما در برخی موارد برق چاههای آب یا پمپاژهای آب را قطع نمیکنیم، چراکه با قطع برق این تجهیزات ممکن است تأمین آب مردم نیز با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: برای اینکه قطع برق و قطع آب بهصورت همزمان اتفاق نیفتد، در بعضی نقاط شهری، برق چاههای آب و پمپاژهای آب را از محدودیتهای خاموشی خارج میکنیم.
تأمین آب شرب در اولویت مدیریت خاموشیها
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تأکید بر اینکه این موضوع ممکن است موجب برداشت متفاوت برخی مشترکان از نحوه توزیع خاموشیها شود، اظهار کرد: این موضوع شاید باعث شود مردم تصور کنند که برق برخی مناطق قطع نمیشود، اما لازم است استحضار داشته باشند که این اقدام با هدف کمک به مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل دیگری در کنار خاموشی برق انجام میشود.
جمشیدی تصریح کرد: تلاش ما این است که در چنین شرایطی، برخی خطوط را کمتر قطع کنیم و آنها را از محدودیت قطعی برق خارج کنیم تا بتوانیم تأمین برق بهتری برای این دسته از مشترکان حساس داشته باشیم.
وی با اشاره به مراکز و تأسیسات حساس افزود: بیمارستانها و پمپاژهای آب آشامیدنی از جمله مشترکانی هستند که به دلیل اهمیت خدمات آنها، در مدیریت خاموشیها مورد توجه ویژه قرار میگیرند.
جلوگیری از همزمانی خاموشی برق و قطع آب
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: هدف از این تصمیم آن است که اعمال محدودیت در شبکه برق، منجر به بروز مشکلات دیگری برای مردم نشود؛ بهویژه در مواردی که قطع برق میتواند بهطور مستقیم بر تأمین آب شرب اثر بگذارد.
جمشیدی تأکید کرد: بنابراین اگر مردم در برخی مناطق شاهد تفاوت در میزان یا نحوه خاموشی هستند، این مسئله به معنای بیتوجهی به عدالت در توزیع خاموشیها نیست، بلکه در مواردی ناشی از حساسیت خطوط و ضرورت جلوگیری از ایجاد مشکلات ثانویه برای مردم است.
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