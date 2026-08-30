به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع ارتباطات انسانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «همآوایی برای آینده؛ مسیری نو به سوی توسعه»، با حضور محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران ارشد رسانهای کشورهای عضو و جمعی از پژوهشگران و متخصصان فناوریهای نوین رسانهای در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار شد.
این رویداد به ابتکار مشترک گروه رسانهای چین (CMG) و شرکت ملی رادیو و تلویزیون قرقیزستان و همزمان با بیستوپنجمین سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای و در آستانه اجلاس سران این سازمان در بیشکک برگزار شد.
در بخش ویژه این مجمع، پخش چندزبانه مجموعه تلویزیونی «حکمتهای برگزیده به روایت شی جینپینگ» در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آغاز شد. این مجموعه با مراجعه به میراث کلاسیک و حکمتهای کهن چین، دیدگاههای رئیسجمهوری این کشور را درباره حکمرانی، مناسبات انسانی، صلح، توسعه و مسئولیت قدرتهای بزرگ در جهان معاصر روایت میکند.
تقارن نشست با میلاد پیامبر رحمت
محمدرضا نوروزپور که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نشست عمومی این مجمع سخن میگفت، با اشاره به تقارن این رویداد با میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: «گردهمایی ما با سالروز میلاد پیامبر بزرگ اسلام، حضرت محمد(ص)، همزمان شده است؛ پیامبری که قرآن کریم او را «رحمةً للعالمین»، یعنی رحمتی برای همه جهانیان، معرفی میکند. این توصیف، ارزش و جایگاه والای حکمتهای اخلاقی را در رویارویی با چالشهای امروز به ما یادآوری میکند.»
وی افزود: « کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز بیش از هر زمان دیگری باید با همآوایی و همکاری، از ظرفیت رسانهها، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای بازنمایی حکمت و زیبایی تمدنهای خود بهره بگیرند و از کشورهای خود در برابر روایتهایی که با تحریف واقعیت و سلب وجه انسانی از ملتهای جنوب جهانی، زمینه توجیه تبعیض، خشونت و تجاوز علیه آنان را فراهم میکنند، بایستند.»
نوروزپور، ابتکار رئیسجمهوری چین در معرفی میراث غنی و کلاسیک این کشور در سخنرانیها و رویدادهای بینالمللی و پیوند دادن حکمتهای کهن با مسائل و چالشهای جهان معاصر را نمونهای روشن از این تلاش دانست.
معاون امور رسانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ترجمه دو کتاب شی جینپینگ به زبان فارسی گفت: «ترجمه این دو کتاب، مرا با آموزههایی آشنا کرد که زورگویی، تجاوز و جنگ را رد میکنند؛ بر احترام به ملتها و برابری میان مردم تأکید میورزند؛ هماهنگی و همزیستی را ترویج میکنند و قدرتهای بزرگ را در قبال صلح و امنیت جهانی مسئول میدانند.
تجاوز به ایران؛ پیامد بیاعتنایی به حکمتهای صلحآفرین
نوروزپور با بیان اینکه بازخوانی و عرضه چنین حکمتهای تمدنی، کمک به بشریت برای پرهیز از تکرار خطاهای فاجعهبار تاریخی است، گفت: « ملت ایران بهتازگی پیامدهای تلخ بیاعتنایی و نادیده انگاشتن این آموزههای اخلاقی و تمدنی را تجربه کرده است.»
وی سپس با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران افزود: «این تجاوز به شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و شمار زیادی از غیرنظامیان بیگناه، از جمله ۱۶۸ دانشآموز در مدرسه شجره طیبه میناب، انجامید و خسارتهای گستردهای به ایران و منطقه وارد ساخت.
حکمت سعدی درباره جنگ و صلح
معاون امور رسانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ایران یکی از غنی ترین حکمت های تمدنی و اخلاقی برخوردار است افزود: «براساس آموزههای تمدنی خود، باور داریم که صلح همواره بهتر از جنگ است؛ اما هنگامی که تجاوز بر ما تحمیل شود، با قاطعیت از مردم، سرزمین، استقلال و کرامت خود دفاع خواهیم کرد.»
وی با یادآوری جایگاه سعدی در فرهنگ و تمدن ایرانی گفت: «سعدی، شاعر بزرگ ایران، هشت قرن پیش گفته است: حتی اگر نیروی فیل و چنگال شیر داشته باشی، باز هم صلح را بهتر از جنگ میدانم. اما همان سعدی، شاعر صلح به ما میآموزد هنگامی که دشمن صلح را نمیپذیرد، باید استوار در برابر او ایستاد.
اگر پیل زوری وگر شیر چنگ
به نزدیک من صلح بهتر زجنگ
اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ
وگر جنگ جوید عنان بر مپیچ
معاون امور رسانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد که صلحطلبی در فرهنگ ایرانی به معنای تسلیم در برابر تجاوز نیست؛ همان سنت حکمی که صلح را بر جنگ ترجیح میدهد، دفاع از مردم، سرزمین، استقلال و کرامت ملی را در برابر متجاوز ضروری میشمارد و این رویکرد متوازن، با روح شانگهای هماهنگی کامل دارد.
پیشنهاد برای یک پروژه چندزبانه مشترک
نوروزپور در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد کرد رسانههای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای جنوب جهانی با الهام از ابتکار رئیسجمهوری چین حکمت تمدنهای خود را با جهان به اشتراک بگذارند و از این طریق پروژهای رسانهای، مشترک و چندزبانه برای معرفی آموزههای کلاسیک ملتهای این منطقه و سازمان درباره صلح، عدالت، کرامت انسانی، مدارا، مقاومت در برابر زورگویی و تجاوز و همزیستی مسالمتآمیز ایجاد شود.
این مقام رسانهای ایران، هدف از اجرای این پروژه را بازتاب صداها و حکمتهای گوناگون ملتهای عضو، گسترش گفتوگوی میان تمدنها و مقابله با روایتهایی دانست که با سلب وجه انسانی از ملتها، زمینه توجیه جنگ و خشونت علیه آنان را فراهم میکنند.
او در پیام پایانی سخنرانی خود گفت: «از بیشکک و از این گردهمایی باشکوه، پیام روشنی به جهان بفرستیم: قدرت باید با حکمت، رحمت و عدالت هدایت شود. صلح پایدار از زور یا تسلیم به دست نمیآید؛ صلح پایدار حاصل احترام متقابل میان ملتهای برابر است.»
نوروزپور افزود: «بیایید با پیوند دادن صداها و حکمتهای گوناگون ملتهای خود، میان رسانههایمان همآوایی ایجاد کنیم و از ظرفیت رسانهها، فناوریهای نوین و ابزارهای هوش مصنوعی برای مقابله با سلب وجه انسانی از قربانیان بهره بگیریم تا روایت انسانی زندگی و رنج آنان هرگز به فراموشی سپرده نشود.»
معاون امور رسانهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنان خود را با این عبارت به پایان رساند: «باشد که ملتهای ما در کنار یکدیگر رشد کنند و صدای گفتوگو، عدالت و صلح، رساتر از صدای جنگ شنیده شود.»
تأکید رئیسجمهوری قرقیزستان بر همکاری رسانهای
در آغاز این مجمع، آسکات آلاگوزوف، سخنگوی رئیسجمهوری قرقیزستان، پیام صدر جباروف را قرائت کرد. رئیسجمهوری قرقیزستان در این پیام، برگزاری مجمع را در آستانه اجلاس سران شانگهای مهم ارزیابی کرد و خواستار توسعه طرحهای مشترک رسانهای، تعمیق مبادلات انسانی و انتقال تجربههای حرفهای میان کشورهای عضو شد. خبرگزاری ملی قرقیزستان
در این مراسم همچنین مستندهایی به مناسبت بیستوپنجمین سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای به نمایش درآمد و شماری از دستاوردهای همکاری فرهنگی و انسانی چین و قرقیزستان و نتایج نظرسنجی «تأثیر سازمان همکاری شانگهای» ارائه شد. گزارش رونمایی از پروژه چندزبانه
گروه رسانهای چین یا CMG، یکی از بزرگترین مجموعههای رسانهای جهان و دربرگیرنده شبکههایی مانند تلویزیون مرکزی چین، شبکه جهانی تلویزیون چین، رادیو ملی چین و رادیو بینالمللی چین است. توسعه تولیدات چندزبانه، مستندهای مشترک، تبادل برنامه و ایجاد بسترهای تازه برای گفتوگوی فرهنگی میان ملتها، از محورهای برنامههای بینالمللی این مجموعه به شمار میرود.
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