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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

رئیس اسبق کنیست:

اسرائیل نمی تواند یهودی و دموکرات باشد/ توهم صهیونیسم جایی در جهان ندارد

اسرائیل نمی تواند یهودی و دموکرات باشد/ توهم صهیونیسم جایی در جهان ندارد

رئیس سابق کنیست رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه اسرائیل نمی تواند یهودیت و دموکراسی را با هم داشته باشد، صهیونیسم را توهمی غیر قابل پذیرش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "اورام بورگ" با تاکید بر اینکه دموکراسی واقعی در رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اظهار داشت: در نظر دارم اسرائیل را به دولت کل شهروندانش تبدیل کنم.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به این هدف باید یک حزب جدید تشکیل داد که صهیونیستی نباشد، افزود: باید در اسرائیل برای تحقق عدالت و مساوات میان اعراب و یهودیان تلاش کنیم.

بورگ در ادامه افزود: تمایل دارم به صحنه سیاسی در اسرائیل باز گردم تا با طرح ایده های جسورانه بر این مسئله تاکید کنم که هیچ گونه دموکراسی واقعی در اسرائیل وجود ندارد و سیاست فعلی ورشکست شده است.

وی تاکید کرد: صهیونیسم به مسئله موهومی تبدیل شده است و صهیونیسم دینی طرحی غیبی و خشک است که جایی در جهان ندارد.

رئیس اسبق کنیست رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: اسرائیل نمی تواند در عین حال دموکرات و یهودی باشد چه آنکه این دو مسئله با هم در تناقض قرار دارند.

وی افزود: صلح با فلسطینیان تنها با عقب نشینی کامل از اراضی اشغالی 1967 و حل مسئله آوارگان محقق می شود.

کد مطلب 1139656

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