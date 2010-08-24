اسرائیل نمی تواند یهودی و دموکرات باشد/ توهم صهیونیسم جایی در جهان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "اورام بورگ" با تاکید بر اینکه دموکراسی واقعی در رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اظهار داشت: در نظر دارم اسرائیل را به دولت کل شهروندانش تبدیل کنم.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به این هدف باید یک حزب جدید تشکیل داد که صهیونیستی نباشد، افزود: باید در اسرائیل برای تحقق عدالت و مساوات میان اعراب و یهودیان تلاش کنیم.

بورگ در ادامه افزود: تمایل دارم به صحنه سیاسی در اسرائیل باز گردم تا با طرح ایده های جسورانه بر این مسئله تاکید کنم که هیچ گونه دموکراسی واقعی در اسرائیل وجود ندارد و سیاست فعلی ورشکست شده است.

وی تاکید کرد: صهیونیسم به مسئله موهومی تبدیل شده است و صهیونیسم دینی طرحی غیبی و خشک است که جایی در جهان ندارد.

رئیس اسبق کنیست رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: اسرائیل نمی تواند در عین حال دموکرات و یهودی باشد چه آنکه این دو مسئله با هم در تناقض قرار دارند.

وی افزود: صلح با فلسطینیان تنها با عقب نشینی کامل از اراضی اشغالی 1967 و حل مسئله آوارگان محقق می شود.