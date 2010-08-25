اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان شمالی

به گزارش خبر نگار مهر در بجنورد، نمایندگان دراگون بت خراسان شمالی به همراه اعضای تیم ملی شامگاه سه شنبه راهی بوداپستِ مجارستان شدند.

مردان و زنان قایقران کشورمان در اولین حضور خود در رقابتهای جهانی، در حالی راهی مجارستان شدند تا خود را در برابر حریفان قدرتمند جهانی محک زده و تجربه لازم برای بازیهای آسیایی گوآنگجو را به دست آورند.

از خراسان شمالی هم در این رقابتها میترا عزیزی و دیانا امینی به همراه 24 بانوی قایقران دیگر در قالب تیم ملی دراگون بت بانوان شرکت دارند.

درتیم ملی مردان نیز میثم عباسی دیگر نماینده استان به همراه 25 قایقران دیگر به مصاف حریفان خود می روند.

عصمت باغچقی به عنوان کمک مربی از خراسان شمالی نمایندگان کشورمان را همراهی می کند.

اعزام تیم کاراته خراسان شمالی برای شرکت در مسابقه جایزه بزرگ ترکیه

تیم هشت نفره کاراته خراسان شمالی به نمایندگی از کشورمان در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه شرکت کرد.

سرمربی تیم کاراته خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، اعضای این تیم برای شرکت در این تورنمنت را علی قانع، ابراهیم قانع، ابراهیم الهیاری، سعید رویان، پوریا زیبایی، علی ایزدی و محمد محمدی نام برد.

ترابی افزود: محمد بهرامی نیز به عنوان سرپرست این تیم راهی مسابقات جایزه بزرگ ترکیه شده است.

وی همچنین گفت: نسرین ایمانی نیز به عنوان تنها بانوی کاراته کای بخش کاتا از این استان به نمایندگی از بانوان ایرانی در این رقابتها حضور دارد.

اعلام نفرات برتر رقابتهای جام رمضان خراسان شمالی

در پایان رقابتهای کاراته جام رمضان، نفرات برتر کاراته استان مشخص شدند.

این مسابقات با حضور 54 کاراته کا در قالب شش تیم از شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین به صورت تیمی در دو بخش کاتا و کمیته در بجنورد برگزار شد.

در نتایج تیمی اسفراین با 75 امتیاز اول شد، مدرسه کاراته بجنورد با 65 امتیاز برسکوی دوم ایستاد، و مقام سوم هم به تیم شایگان شیروان با 55 امتیاز رسید.

آغاز مسابقات والیبال جام رمضان خراسان شمالی

مسابقات والیبال جام رمضان در خراسان شمالی سه شنبه شب در بجنورد آغاز شد.

رئیس هیئت والیبال خراسان شمالی گفت: رقابت های والیبال جام رمضان این استان با شرکت 12 تیم از سه شب در سالن ورزشی شهید علیدخت بجنورد آغاز شد.

بهادری افزود :10 تیم والیبال از شهرستان بجنورد و دو تیم نیز از شهرستانهای مانه و سملقان و اسفراین در این مسابقات شرکت دارند.

وی گفت: از تیمهای والیبال چهار شهرستان دیگر استان نیز برای حضور در این رقابتها دعوت شد اما این تیمها به علت برخی مشکلات از حضور در این مسابقات خودداری کردند.