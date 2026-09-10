نیروهای مسلح یمن پایگاه استراتژیک «العمری» را به کنترل خود درآوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش منابع خبری، مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن در ادامه پیشرویهای گسترده در مقابله با مزدوران تحت حمایت عربستان تسلط کامل بر پایگاه نظامی و استراتژیک «العمری» که بر تنگه حیاتی بابالمندب مشرف است را تثبیت کردند.
منابع خبری پیش از این نیز گزارش داده بودند که نیروهای مسلح یمن و انصارالله پس از آزادسازی بند المخا، مواضع مزدوران تحت امر سعودی در جزایر زقر، حنیش کوچک و بزرگ واقع در دهانه بابالمندب را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده و در نهایت با پیشروی این جزایر را نیز آزاد کردند.
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