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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

نیروهای مسلح یمن پایگاه استراتژیک «العمری» را به کنترل خود درآوردند

نیروهای مسلح یمن پایگاه استراتژیک «العمری» را به کنترل خود درآوردند

نیروهای مسلح یمن و انصارالله، پایگاه استراتژیک «العمری» در نزدیکی باب المندب را به کنترل خود درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش منابع خبری، مبارزان انصارالله و نیروهای مسلح یمن در ادامه پیشروی‌های گسترده در مقابله با مزدوران تحت حمایت عربستان تسلط کامل بر پایگاه نظامی و استراتژیک «العمری» که بر تنگه حیاتی باب‌المندب مشرف است را تثبیت کردند.

منابع خبری پیش از این نیز گزارش داده بودند که نیروهای مسلح یمن و انصارالله پس از آزادسازی بند المخا، مواضع مزدوران تحت امر سعودی در جزایر زقر، حنیش کوچک و بزرگ واقع در دهانه باب‌المندب را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده و در نهایت با پیش‌روی این جزایر را نیز آزاد کردند.

کد مطلب 6943358

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