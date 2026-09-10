به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائینیا ظهر پنجشنبه در کارگروه تجارت و تنظیم بازار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر تأمین بهموقع کالا و خدمات از صیانت حقوق مصرفکنندگان و تشدید اقدامات نظارتی برای مدیریت نوسانات بازار خبر داد.
وی بر ضرورت تداوم اقدامات اجرایی و نظارتی برای حفظ آرامش و ثبات بازار تأکید کرد و با اشاره به اهمیت شفافیت در شبکه توزیع کالا، شفافسازی فرآیند توزیع کالا از مبادی تأمین تا مرحله عرضه در بازار و تقویت نظارتهای هوشمند را گامی مؤثر در تضمین سلامت بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در ادامه از رصد مستمر موجودی انبارها و وضعیت بازار خبر داد و تصریح کرد: کمبودی در موجودی کالاهای مورد نیاز استان وجود ندارد و روند عرضه کالا باید بهصورت مستمر از سوی دستگاههای ذیربط بررسی و مورد نظارت قرار گیرد.
رجائینیا همچنین با تأکید بر اینکه نظارت دقیق بر قیمت کالا و خدمات باید براساس اولویتهای ابلاغی کارگروه انجام شود، افزود: گزارش اقدامات انجامشده و نتایج حاصل از آن در جلسه آتی ارائه شود.
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