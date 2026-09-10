خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیمارستان کاشانی جیرفت نخستین بیمارستان جنوب کرمان است و که قبل از انقلاب در این شهر ساخته شده و یکی از قدیمی ترین بیمارستان های استان محسوب می شود.

با توجه به وسعت جنوب کرمان و حجم بیماران و لزوم توسعه بخش های مختلف خدمات درمانی و بهداشتی احداث یک بیمارستان جدید در این منطقه احساس می شد.

بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی شهید سلیمانی جیرفت، به عنوان یکی از راهبردی‌ترین طرح‌های حوزه سلامت در جنوب استان کرمان، سال‌هاست که در چرخه‌ای از وعده‌ها، تأخیرها و کمبود اعتبار گرفتار شده است.

این پروژه که قرار بود جایگزین بیمارستان فرسوده آیت‌الله کاشانی شود، هم‌ اکنون با پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی، در ایستگاه تأمین اعتبار متوقف شده و تکمیل آن به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم منطقه تبدیل شده است.

مروری بر سابقه مصوبه و آغاز عملیات بیمارستان جدید

پرونده ساخت این بیمارستان به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که پروژه با عنوان «بیمارستان جایگزین آیت‌الله کاشانی جیرفت» در فهرست طرح‌های عمرانی کشور قرار گرفت.

بر اساس شناسنامه رسمی پروژه، زیربنای آن ۲۸ هزار و ۴۵۵ مترمربع، با ۲۵۸ تخت بیمارستانی تعریف شده و پیمانکار و مشاور طرح نیز مشخص شده بودند؛ سال پایان پروژه مطابق قانون، سال ۱۴۰۵ تعیین شده بود.

عملیات اجرایی این بیمارستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ با حضور وزیر بهداشت وقت آغاز شد و در آن زمان، پروژه با عنوان «بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی» معرفی شد که قرار بود در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۹ هزار مترمربع، با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال در هفت طبقه ساخته شود.

با این حال، در سال‌های بعد، ظرفیت نهایی بیمارستان به ۲۵۸ تخت کاهش یافت و روند اجرایی آن با کندی محسوسی مواجه شد.

وعده‌ها و موانع پیش‌رو؛ پروژه ای که قطره چکانی دنبال می شود

بررسی روند اجرای پروژه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، پیمانکار قبلی به دلیل کم‌کاری برکنار شد و در سال ۱۴۰۲، مسئولان وزارت بهداشت از پیشرفت تنها ۱۹ درصدی پروژه خبر دادند.

در آن مقطع، وعده داده شد که بیمارستان ظرف ۳۶ ماه آینده به بهره‌برداری برسد، اما گذشت زمان نشان داد که این وعده نیز محقق نشد و پیشرفت پروژه تا اواخر مرداد ۱۴۰۵ تنها به ۳۶ درصد رسید.

برای تکمیل بیمارستان شهید سلیمانی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است که تأمین به‌موقع منابع مالی، شرط اصلی شتاب گرفتن عملیات اجرایی و جلوگیری از طولانی‌شدن روند تکمیل این پروژه است و اگر اعتبار به‌موقع نرسد، این پروژه روال قبل و لاکپشتی را طی می کند.

تاکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده و برای تکمیل کامل پروژه، تجهیز و بهره‌برداری از آن، حدود ۲.۲ همت اعتبار دیگر مورد نیاز است.



ضرورت تکمیل این بیمارستان را باید در بستر نیازهای درمانی منطقه بررسی کرد.

بیمارستان آیت‌الله کاشانی جیرفت، به عنوان تنها مرکز تخصصی زنان در منطقه، با قدمتی بیش از نیم قرن، با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و فرسودگی تجهیزات و کمبود فضای بستری، خدمات‌رسانی به بیماران را با مشکل مواجه کرده است.

بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی شهید سلیمانی قرار است جایگزین این مرکز فرسوده شود و ظرفیت بستری و خدمات تخصصی منطقه را به طور چشمگیری ارتقا دهد.

این پروژه یکی از زیرساختی‌ترین و راهبردی‌ترین طرح‌های حوزه سلامت در جنوب کرمان محسوب می‌شود که نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش دغدغه مردم منطقه برای دسترسی به خدمات دارد.

تکمیل این بیمارستان می‌تواند پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از نیازهای درمانی مردم جیرفت و شهرستان‌های همجوار باشد و بار مراجعات درمانی به مرکز استان را کاهش دهد.

فرماندار جیرفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این طرح برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی، اعلام کرد که روند اجرایی بیمارستان شهید سلیمانی در حال حاضر از پیشرفت ۳۶ درصدی برخوردار است.

روحبخش بیگ زاده، افزود: برای به سرانجام رساندن این پروژه، به بیش از دو هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که در دیدار با مقامات سازمان برنامه و بودجه، وعده همکاری و تأمین اعتبار داده شد.

به گفته فرماندار جیرفت، تزریق به‌ موقع بودجه، عامل تعیین‌ کننده‌ای در سرعت گرفتن عملیات ساختمانی است و در پروژه‌های بزرگ درمانی، تأخیر در تأمین مالی می‌تواند روند اجرا را به کندی دچار کند.

وی تأکید کرد که این بیمارستان با ظرفیت ۲۵۸ تخت، نقش کلیدی در افزایش دسترسی مردم جنوب کرمان به خدمات تخصصی و کاهش مراجعات به مرکز استان دارد.

این پروژه که از سال‌ها پیش آغاز شده، همواره با فراز و نشیب های اعتباری مواجه بوده و تکمیل آن می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیازهای درمانی شهرستان جیرفت و مناطق همجوار را پاسخ دهد.

تکمیل بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال می شود

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به بازدید اخیر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی شهید سلیمانی جیرفت، این رویداد را نقطه عطفی در مسیر تأمین اعتبار و تسریع عملیات اجرایی این طرح درمانی توصیف کرد.

بهنام سعیدی، با بیان اینکه این بازدید با پیگیری‌های مستمر صورت گرفت، اظهار داشت: در جریان این سفر، آخرین وضعیت اجرایی پروژه و موانع پیش‌روی آن به طور دقیق بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان شهید سلیمانی هم‌ اکنون ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تأکید کرد: برای تکمیل آن بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و در این بازدید، قول مساعد برای تأمین منابع مالی لازم داده شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، با اشاره به وضعیت نامطلوب امکانات بیمارستانی در جنوب کرمان، خاطرنشان کرد که تک بیمارستان دولتی موجود در جیرفت، به نوعی پذیرای بیماران هشت شهرستان جنوبی استان است و با کمبود شدید تخت و امکانات مواجه است.

وی با تأکید بر اینکه مردم منطقه بعضاً برای رساندن خود به مراکز درمانی کرمان در مسیر جان خود را از دست می‌دهند، ضرورت تکمیل این پروژه را دوچندان دانست.

سعیدی، با اشاره به اینکه سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به جنوب کرمان، فصل تازه‌ای از توسعه این منطقه را رقم می‌زند، اعلام کرد: در این سفر مقرر شد بیمارستان‌های جیرفت و عنبرآباد در اعتبارات امسال و بودجه سال آینده به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه جیرفت از نظر زیر ساخت‌های درمانی با چالش‌های جدی مواجه است، تصریح کرد: تکمیل بیمارستان شهید سلیمانی، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان جیرفت و جنوب استان کرمان خواهد بود و می‌تواند در کاهش فشار بر مراکز درمانی موجود منطقه مؤثر باشد.

وی تأکید کرد که پیگیری برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای این پروژه با همکاری مسئولان ملی، استانی و نمایندگان مردم ادامه خواهد داشت.

هم اکنون به دلیل حجم بالای بیماران در شهرستان های جنوبی کرمان، بیمارستان کاشانی با تقاضای بالایی از سوی مردم برای ارائه خدمت مواجه است.