حضور ۴ نماینده کرمانی برای اعزام تیم ملی هندبال به ناگویا

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: تیم ملی هندبال مردان در حالی اردوی دیگری را در تهران برای آمادهسازی رقابتهای آسیایی ناگویا برپا کرده است که در این اردو ۴ نماینده از استان کرمان حضور دارند.
محمدحسین فرخی و علیرضا دادوند، هندبالیستهای کرمانی، حمید صادق شاهنشین مربی و فرید علیمردانی به عنوان مربی دروازهبانها نمایندگان استان کرمان در این اردو را تشکیل میدهند.
پس از انتخاب نناد کلاییچ بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی هندبال مردان اردوهای آمادهسازی تیم ملی به طور مستمر در حال پیگیری است.
این اردوها در حالی برگزار شدند که تیم ملی باید برای رقابتهای آسیایی ناگویا عازم شود و قرار است بدرقه این ورزشکاران همزمان با برنامه قرعهکشی لیگ برتر هندبال انجام شود.
تیم ملی در این مدت یک اردوی خارج از کشور در صربستان نیز داشت که در آن چندین بازی دوستانه نیز با تیم های مختلف برگزار شد.
مربی دروازهبانهای تیم ملی که نماینده کرمان در کادر فنی تیم ملی است درمورد روند آمادهسازی تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: این اردوی ۱۰ روزه برای انجام چند بازی تدارکاتی انجام شد تا هماهنگی تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان انجام شود و نقاط قوت و ضعف تیم در ساختار دفاع و حمله بررسی شود.
فرید علیمرادی، افزود: ۵ بازی تدارکاتی خوبی در این اردو با تیمهای رده بالای صربستان برگزار کردیم که بازیهای خوبی بود و عملکرد فنی تیم مورد بررسی قرار گرفت. یک اردو یکهفتهای نیز قبل بازیهای آسیایی داریم که سایر اهداف تیمی را در این اردو پیگیری میکنیم.
وی با بیان اینکه با تیم کاملی به اردو رفته بودیم گفت: خوشبختانه در اردو صربستان توانستیم به مرز آمادگی مطلوبی برسیم و امیدوارم در بازیهای آسیایی بتوانیم نتایج خوبی بگیریم. اکثر بازیکنان جدید هستند و پوستاندازی در تیم ملی صورتگرفته و تیم ملی جوان شده است.
مربی تیم ملی هندبال مردان که در کادر فنی تیم هندبال مس کرمان نیز حضور دارد درمورد فصل گذشته این تیم در لیگ برتر گفت: در فصل گذشته به دلیل برنامهریزیهای بدی که برای مسابقات وجود داشت، برخی داوریها و آسیبدیدگیها نتوانستیم قهرمان شویم و امیدوارم امسال بتوانیم نتایج خوبی بگیریم و روی سکو قرار بگیریم.
علیمرادی، افزود: در فصل یارگیری هستیم انشاالله بتوانیم یارگیری خوبی داشته باشیم و نتایج خوبی را رقم بزنیم.
تیم ملی روز دوشنبه همزمان با قرعهکشی لیگ برتر مردان برای اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا بدرقه میشود که باید دید چند کرمانی در لیست نهایی این اعزام حضور دارند.
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