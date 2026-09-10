کاراته ایران بر بام آسیا ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته ردههای سنی پایه آسیا در امان اردن با قهرمانی ایران به پایان رسید. تیم کشورمان با کسب ۱۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز، بالاتر از عربستان و اردن در صدر جدول توزیع مدالها ایستاد.
عربستان با ۸طلا، ۶ نقره و ۹ برنز در جایگاه دوم ایستاد و اردن با ۷ طلا، ۲ نقره و ۱۶ برنز سوم شد
در روز پایانی این رقابتها و در رده سنی زیر ۲۱ سال، دختران ایران با کسب چهار مدال طلا و یک برنز عملکرد درخشانی داشتند.
در وزن ۵۰- کیلوگرم، غزل فتحی پس از برتری ۸ بر صفر مقابل نماینده اردن و پیروزی ۲ بر صفر برابر نماینده هند راهی فینال شد. فتحی در دیدار نهایی نیز با نتیجه ۱۱ بر یک از سد «جود مایاجان» از عربستان گذشت و مدال طلای آسیا را به دست آورد.
در وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه جعفرنژاد پس از برتری برابر نمایندگان عربستان، هند و سوریه به فینال رسید و در دیدار پایانی با نتیجه ۴ بر یک برابر بالسام السعیده از اردن به پیروزی رسید و طلای آسیا را از آن خود کرد.
در وزن ۶۱- کیلوگرم، زهرا رضازاده پس از پیروزی ۸ بر صفر برابر نماینده هند و برتری ۶ بر صفر مقابل یوسان پائو از چینتایپه به فینال رسید. او در مبارزه نهایی با نتیجه ۵ بر صفر هنگ لوپوی از ماکائو را شکست داد و قهرمان آسیا شد.
در وزن ۶۸+ کیلوگرم مهلا صداقت پس از عبور از نمایندگان اردن و عربستان، در فینال با نتیجه ۹ بر صفر مقابل کالیانی ویشواکاراما از هند به پیروزی رسید و مدال طلای قهرمانی آسیا را به گردن آویخت.
بشرا ایمانی نیز در وزن ۶۸- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. ایمانی پس از شکست برابر نماینده هند، در دیدار ردهبندی با نتیجه ۵ بر ۲ از سد «شادی سعید» از اردن گذشت و روی سکوی سوم ایستاد.
در بخش پسران زیر ۲۱ سال نیز ابوالفضل تمدنزاده در وزن ۵۵- کیلوگرم به مدال نقره رسید. او پس از پیروزی برابر نمایندگان عربستان، فلسطین و سوریه راهی فینال شد و در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ برابر «ماخشاتالو مومینف» از تاجیکستان شکست خورد.
در وزن ۶۷- کیلوگرم، مهدی چوبکزن پس از پیروزی برابر نمایندگان فلسطین و اردن و شکست مقابل نماینده عربستان، در دیدار ردهبندی با نتیجه ۴ بر ۳ از سد «سو ان هوآنگ» از چینتایپه گذشت و مدال برنز گرفت.
در وزن ۸۴- کیلوگرم، وهاب شاهمیر پس از پیروزی برابر نماینده هند در نیمهنهایی مقابل «عبدالله القحطانی» از عربستان شکست خورد و در دیدار ردهبندی نیز برابر نماینده مالزی نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به مدال بازماند.
طاها یوسفی در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز پس از شکست برابر نماینده عربستان، در دیدار ردهبندی مقابل «رائد حامد» از اردن مغلوب شد و دستش از مدال کوتاه ماند.
همچنین ابوالفضل همدمجو در وزن ۶۰- کیلوگرم پس از یک پیروزی و شکست در دور دوم، از ادامه رقابتها کنار رفت و عرفان خوشعقیده نیز در وزن ۷۵- کیلوگرم با شکست در دور نخست مقابل نماینده عربستان از گردونه مسابقات حذف شد.
ردهبندی نهایی تیمها در جدول مدالها:
۱. ایران: ۱۱ طلا، ۱۲ نقره، ۸ برنز
۲. عربستان: ۸ طلا، ۶ نقره، ۹ برنز
۳. اردن: ۷ طلا، ۲ نقره، ۱۶ برنز
۴. چینتایپه: ۲ طلا، ۴ نقره، ۱۲ برنز
۵. مالزی: ۲ طلا، یک نقره، یک برنز
۶. امارات: ۲ طلا، ۷ برنز
۷. تایلند: ۲ طلا، یک برنز
۸. کویت: یک طلا، یک نقره، ۴ برنز
۹. فلسطین و قطر: هر کدام یک طلا و یک نقره
۱۱. تاجیکستان: یک طلا، یک برنز
۱۲. هند: ۴ نقره، ۴ برنز
۱۳. سوریه: ۲ نقره، ۵ برنز
۱۴. ماکائو: ۲ طلا، ۳ نقره
۱۵. عراق: یک نقره، ۳ برنز
۱۶. ترکمنستان: یک نقره
۱۷. لبنان و بنگلادش: هر کدام یک برنز
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