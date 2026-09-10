رسالت میدانی خبرنگاران روایت اول و صادقانه است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سعادتیان‌نیک عصر پنجشنبه در نشست توانمند سازی و تقدیر از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری مهر خراسان رضوی در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به رسالت رسانه‌ای در میدان اظهار کرد: امروز دیگر رسالت یک خبرنگار فقط انتقال خبر نیست؛ رسالت اصلی، روایت اول و صادقانه از اتفاق‌هایی است که در میدان رخ می‌دهد. حضور خبرنگار در میدان و روایتگری دقیق، مهم‌ترین و مؤثرترین پشتوانه حقیقت به شمار می‌رود.

مدیر خبرگزاری مهر خراسان رضوی افزود: خبرگزاری مهر خراسان رضوی در این میدان حساس، با تکیه بر انگیزه، هوشمندی و تعهد نیروهای جوان خود توانست روایتی مستند، دقیق و امانت‌دارانه از صحنه‌های واقعی ارائه دهد. آنچه طی ماه‌های اخیر رقم خورد، حاصل سرعت، دقت و امانتداری خبرنگاران و عکاسانی بود که اجازه ندادند هیچ گوشه‌ای از واقعیات میدان و حماسه آفرینی مردم چه در تجمعات شبانه و چه در مراسم تشییع رهبر شهید از قاب دوربین و قلم گزارش‌گر جا بماند.

وی با تأکید بر اهمیت پوشش اجتماعات مردمی مشهد تصریح کرد: مشهدالرضا (ع) همواره کانون جوشش‌های مردمی و دینی بوده است. طی این صد و نود و سه شب، مردم مؤمن و انقلابی مشهد تجمعات شبانه و پرشوری با شور و حضور گسترده برگزار کردند. پوشش رسانه‌ای مستمر این شب ها، کار بزرگی بود که با همت شبانه‌روزی و بدون کوچک‌ترین وقفه از سوی خبرنگاران و عکاسان مهر رقم خورد.

سعادتیان نیک گفت: ثبت فریادها، اشک‌ها، همدلی‌ها و شکوه حضور مردم در سرمای زمستان و گرمای شب‌های بهار و تابستان، شاهکار عکاسان و خبرنگاران ما بود. این تصاویر و گزارش‌ها که با ظرافت و امانتداری تهیه شد، به سندی زنده از پایبندی مردم به آرمان‌ها تبدیل شد و جریان تحریف را در برابر واقعیت تصاویر میدانی ناتوان ساخت.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از خبرنگاران و عکاسان فعال خبرگزاری مهر استان خراسان رضوی که در پوشش دقیق و میدانی نقش‌آفرین بودند، تقدیر شد.