  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

نظارت و بازرسی کالاهای اساسی در سملقان تشدید شد

نظارت و بازرسی کالاهای اساسی در سملقان تشدید شد

سملقان- گشت مشترک نظارتی متشکل از جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، با هدف جلوگیری از گران‌فروشی و احتکار، از فروشگاه‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی در سملقان بازرسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال افزایش دغدغه‌های عمومی در خصوص قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای ضروری، گشت مشترکی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان بهداشت، در شهرستان سملقان به بازرسی از فروشگاه‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی و مرغ گرم پرداختند.

هدف از این بازدید مشترک، اطمینان از رعایت اصول بهداشتی، جلوگیری از گران‌فروشی، جلوگیری از احتکار و پلمب بودن صحیح کالاها بوده است. در جریان این بازرسی‌ها، تخلفات محرز در برخی مراکز توزیع ثبت و تذکرات لازم به مسئولان فروشگاه‌ها ابلاغ شد تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید.

مسئولان مربوطه اعلام کردند که نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالاها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت تا حق‌المصرفه‌ها رعایت شود.

در پایان، شهروندان محترم از طریق شماره ۱۲۴ (اداره صمت) یا مراجعه حضوری به بخش بازرسی جهاد کشاورزی می‌توانند موارد تخلف مانند گران‌فروشی، احتکار یا توزیع بدون مجوز را گزارش دهند.

کد مطلب 6943368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها