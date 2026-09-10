نظارت و بازرسی کالاهای اساسی در سملقان تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال افزایش دغدغه‌های عمومی در خصوص قیمت‌گذاری و عرضه کالاهای ضروری، گشت مشترکی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان بهداشت، در شهرستان سملقان به بازرسی از فروشگاه‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی و مرغ گرم پرداختند.

هدف از این بازدید مشترک، اطمینان از رعایت اصول بهداشتی، جلوگیری از گران‌فروشی، جلوگیری از احتکار و پلمب بودن صحیح کالاها بوده است. در جریان این بازرسی‌ها، تخلفات محرز در برخی مراکز توزیع ثبت و تذکرات لازم به مسئولان فروشگاه‌ها ابلاغ شد تا از تکرار موارد مشابه جلوگیری به عمل آید.

مسئولان مربوطه اعلام کردند که نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالاها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت تا حق‌المصرفه‌ها رعایت شود.

در پایان، شهروندان محترم از طریق شماره ۱۲۴ (اداره صمت) یا مراجعه حضوری به بخش بازرسی جهاد کشاورزی می‌توانند موارد تخلف مانند گران‌فروشی، احتکار یا توزیع بدون مجوز را گزارش دهند.