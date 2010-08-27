تراز بازرگانی بخش کشاورزی سه میلیارد دلار بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صادق خلیلیان بعد از ظهر جمعه در نشست کارگروه تولیدی اقتصادی استان سمنان گفت: امسال رکورد جدیدی در صادرات محصولات کشاورزی در ایران ایجاد شده است و پیش بینی می شود حجم صادرات تا پایان امسال به بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون دلار برسد.

وی با بیان اینکه امسال امسال چهار میلیارد دلار محصولات کشاورزی از ایران به کشورهای دیگر صادر شد، گفت: در 11 ماهه اخیر حجم واردات کاهش و بر صادرات محصولات کشاورزی افزوده شده است.

به گفته وی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

خلیلیان با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: اگر پنج درصد به منابع سرمایه گذاری بخش کشاورزی اضافه شود سه درصد رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد که بیش از یک میلیون شغل نیز ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر 10 درصد از بخش خدمات کاسته شود، گفت: با افزایش این درصد منابع به بخشهای تولیدی با اولویت بخش کشاورزی تحول گسترده ای در کشور ایجاد می شود.

خلیلیان با انتقاد از اینکه تخصیص منابع به خوبی صورت نمی گیرد، گفت: باید در برنامه پنجم توسعه مجلس توجه ویژه ای به بخش کشاورزی که محور توسعه است داشته باشد.

به گفته وی، هدف گیری رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه پنجم توسعه است و این رشد باید از طریق بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی محقق شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به بهره برداری پروژه های هفته دولت گفت: با افتتاح و بهره برداری این پروژه ها که بیش از پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است 80 هزار شغل در کشور ایجاد می شود .