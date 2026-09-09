به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی صبح امروز چهارشنبه در نشست بررسی آمارهای رشد تولید و توسعه تصریح کرد: در بهار سال ۱۴۰۵ تعداد ۷۱ فقره جواز تأسیس در بخشهای مختلف کشاورزی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد ۳۴ درصد در تعداد پروژهها و ۲۰۸ درصد در حجم سرمایهگذاری است.
وی با تحلیل این آمار افزود: ارزش کل سرمایهگذاری مجوزهای صادره از هشت هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ افزایش یافت و این تغییر روند نشان میدهد سرمایهگذاران به جای طرحهای کوچکمقیاس، به سراغ پروژههای با مقیاس بزرگتر و پربازدهتر رفتهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تأثیر مثبت این رویکرد بر بازار کار، اظهار داشت: پیشبینی ایجاد اشتغال برای این طرحها نیز با رشد ۴۴ درصد همراه شده است.
سلطانی کاظمی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با احصای مسائل و مشکلات حوزه سرمایهگذاری، به طور مستمر تمامی واحدهای تولیدی را پایش میکند تا با برقراری ارتباط تنگاتنگ با این واحدها، معضلات آنها را برطرف کند.
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