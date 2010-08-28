تجهیز مراکز درمانی و حمایت از بیماران اولویت فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر رامجردی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای این مجمع در استان فارس بیان کرد: مجمع خیرین که نهادی بر گرفته از همتهای بلند خیرین و مردم نوع دوست استان است با تعامل مناسب و تاثیرگذار فعالان و دلسوزان عرصه سلامت و حمایت دانشگاه علوم پزشکی از چند سال قبل در استان فارس در راستای ساماندهی و هدایت اقدانمات خیریه عرصه سلامت تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: این مجمع در طول هفت سال فعالیت خود بالغ بر 150 میلیارد تومان در رفع نیازهای بهداشت و درمان، ایجاد بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس، تهیه وسایل و تجهیزات و کمک به بیماران نیازمند جذب کمک کرده و ساختن بیمارستانهای بزرگ و خیریه همچون بیمارستان سرطان شناسی امیر، مادر و کودک غدیر، بیمارستان در حال احداث سوانح سوختگی امیر المومنین، مرکز بزرگ دیالیز و بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا، بنیاد قلب فارس و بیمارستان کوثر، بیمارستان قلب الزهرا(س) ازجمله طرحهای بزرگی است که با همت خیرین تحولی در توسعه تختهای بیمارستان برای مردم استان و بیماران مراجعه کننده از سایر استانها فراهم کرده است.

مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس تاکید کرد: در حال حاضر که توسعه تختهای بیمارستانی به همت مردم نوع دوست به خوبی انجام شده و ظرفیت بیمارستانها و فضای درمانی به نسبت مناسبی ایجاد شده ، نیازهای استان فارس تجهیز مراکز ساخته شده، کمک به اتمام مراکز در حال ساخت، تهیه و تجهیزات درمانی - تشخیصی و حمایت از بیماران نیازمند است.