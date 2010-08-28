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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

رامجردی:

تجهیز مراکز درمانی و حمایت از بیماران اولویت فارس است

تجهیز مراکز درمانی و حمایت از بیماران اولویت فارس است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس گفت: هم اکنون پس از ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی متعدد توسط خیرین طی مدت اخیر، تهیه تجهیزات مراکز درمانی و حمایت از بیماران نیازمند در اولویت نیازهای استان در بخش بهداشت و درمان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر رامجردی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیتهای این مجمع در استان فارس بیان کرد: مجمع خیرین که نهادی بر گرفته از همتهای بلند خیرین و مردم نوع دوست استان است با تعامل مناسب و تاثیرگذار فعالان و دلسوزان عرصه سلامت و حمایت دانشگاه علوم پزشکی از چند سال قبل در استان فارس در راستای ساماندهی و هدایت اقدانمات خیریه عرصه سلامت تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: این مجمع در طول هفت سال فعالیت خود بالغ بر 150 میلیارد تومان در رفع نیازهای بهداشت و درمان، ایجاد بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس، تهیه وسایل و تجهیزات و کمک به بیماران نیازمند جذب کمک کرده و ساختن بیمارستانهای بزرگ و خیریه همچون بیمارستان سرطان شناسی امیر، مادر و کودک غدیر، بیمارستان در حال احداث سوانح سوختگی امیر المومنین، مرکز بزرگ دیالیز و بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا، بنیاد قلب فارس و بیمارستان کوثر، بیمارستان قلب الزهرا(س) ازجمله طرحهای بزرگی است که با همت خیرین تحولی در توسعه تختهای بیمارستان برای مردم استان و بیماران مراجعه کننده از سایر استانها فراهم کرده است.

مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس تاکید کرد: در حال حاضر که توسعه تختهای بیمارستانی به همت مردم نوع دوست به خوبی انجام شده و ظرفیت بیمارستانها و فضای درمانی به نسبت مناسبی ایجاد شده ، نیازهای استان فارس تجهیز مراکز ساخته شده، کمک به اتمام مراکز در حال ساخت، تهیه و تجهیزات درمانی - تشخیصی و حمایت از بیماران نیازمند است. 

کد مطلب 1141663

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