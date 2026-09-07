توسعه خدمات قلب و عروق فارس؛ گامی برای پاسخگویی به بیماران جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی شامگاه دوشنبه در دیدار با مسئولان بیمارستان قلب الزهرا (س) با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی استان فارس گفت: فارس به دلیل برخورداری از توانمندی‌های علمی و درمانی، پذیرای شمار قابل توجهی از بیماران مراجعه‌کننده از دیگر استان‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات تخصصی در حوزه قلب و عروق افزود: گسترش ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی این حوزه باید متناسب با نیاز بیماران و جایگاه فارس به عنوان یکی از قطب‌های درمانی جنوب کشور دنبال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و کارکنان بیمارستان قلب الزهرا (س)، بر تأمین نیازهای این مرکز درمانی و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات پیشرفته‌تر به بیماران تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به نقش خیرین سلامت در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات و ظرفیت‌های حوزه سلامت فارس با همراهی و مشارکت خیرین شکل گرفته است.

وی بر ضرورت حفظ ارتباط مؤثر با خیرین سلامت و توجه به رضایتمندی آنان تأکید کرد و افزود: استمرار این همراهی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های بیشتر و ارتقای خدمات سلامت در استان شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت در عرصه علمی و درمانی را فرصتی برای خدمت به مردم دانست و ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دانشگاه، ارتقای کیفیت خدمات، رفع مسائل موجود و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت است.

هاشمی همچنین از تلاش برای تأمین اعتبارات مورد نیاز حوزه قلب و عروق خبر داد و گفت: با تأمین منابع لازم و استفاده از ظرفیت خیرین، برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های این حوزه برنامه‌ریزی می‌کنیم تا دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته تسهیل شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی موجود در استان، در کنار توسعه امکانات، می‌تواند به ارتقای خدمات قلب و عروق و پاسخگویی بهتر به نیاز بیماران در فارس و جنوب کشور کمک کند.

در این نشست، پیمان ایزدپناه، رئیس بیمارستان قلب الزهرا (س)، گزارشی از اقدامات، نیازمندی‌ها و چالش‌های این مرکز درمانی ارائه کرد.

همچنین امین نیاکان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مدیران ارشد این دانشگاه، راهکارهای توسعه خدمات قلب و عروق در استان را بررسی و مطرح کردند.