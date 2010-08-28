جنگ علیه لبنان به عمق اسرائیل کشیده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، نبیه بری شب گذشته اظهار داشت که ارتش، مقاومت و ملت لبنان در برابر هر گونه تجاوزی از سوی رژیم صهیونیستی در کمین خواهند بود و جنگ آتی اسرائیل علیه لبنان به عمق خاک فلسطین اشغالی کشیده خواهد شد.

وی گفت: اسرائیل تلاش می کند تا از طریق تهدید لبنان و برگزاری رزمایش شکست خود را در درگیری با نیروهای لبنانی در روستای "العدیسه" جبران کند. لبنانی ها به خوبی می دانند که اسرائیل به اقدامات تجاوزکارانه خود از جمله کشتار و استفاده از سلاح های ممنوعه بین المللی ادامه خواهد داد و این رژیم همچنان بخش هایی از اراضی لبنان را تحت اشغال خود دارد.

خاطرنشان می شود نظامیان رژیم صهیونیستی روز سوم آگوست (12 مردادماه) با تانکها و تجهیزات نظامی خود به روستای العدیسه در جنوب لبنان تجاوز کردند که این امر منجر به درگیری با نیروهای ارتش لبنان شد که به دفاع روی آورده بودند. در این درگیری یک افسر بلندپایه رژیم صهیونیستی به هلاکت رسید و سه لبنانی از جمله دو نظامی کشته شدند.

بری در ادامه بر مخالفت لبنانی ها با اعمال شروط برای تجهیز ارتش این کشور تاکید و تصریح کرد: دفاع از لبنان و برقراری امنیت و ثبات در آن وظیفه ارتش است.

رئیس پارلمان لبنان در بخش دیگر سخنان خود از مهاجران لبنانی خواست که برای حمایت از ارتش لبنان و تجهیز آن به تمامی ابزار و امکانات لازم تلاش کنند.