رژیم صهیونیستی ۲۲ هزار بار حریم هوایی لبنان را نقض کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در سالروز جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان اعلام کرد: ۱۲ جولای ۲۰۰۶ پیروزی برای لبنان و شکست برای دشمن صهیونیست و شکست طرح آن است.

وی افزود: به نام لبنانی که با مثلث ملت، ارتش و مقاومت پیروز شد از منابع دریایی و زمینی خود دفاع تمام عیار خواهیم کرد.

بری تاکید کرد: طی ۳۳ روز آتش سنگین اسرائیل و کشتار و ویرانگری و آواره کردن مردم، لبنان پیروز شد و طرح خاورمیانه جدید با شکست روبرو شد.

رئیس پارلمان لبنان گفت: درود بر شهیدان و و رزمندگان مقاومت و لبنانی هایی که ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی را رقم زدند.

وی افزود: امروز و شانزده سال پس از این جنایت رژیم صهیونیستی علیه لبنان، این رژیم با ادامه اشغال بخش شمالی روستای الغجر، حاکمیت لبنان را نقض می کند. این رژیم بیش از ۲۲ هزار بار حاکمیت هوایی لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده است و در دریا هم چشم طمع به منابع نفت و گاز لبنان دارد.

نبیه بری تاکید کرد: ما از جامعه جهانی می خواهیم که به مسئولیت های خود عمل کند و به این رژیم از حیث سیاسی و امنیتی فشار وارد کند و مانع از اقدامات تجاوزکارانه آن شود.

وی همچنین خواستار وحدت و گفتگو میان لبنانی ها به منظور مقابله با چالشها و مخاطرات شد.