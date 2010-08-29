90 درصد دریاچه پریشان خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسینعلی ابراهیمی کارنامی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: درحال حاضر کمیته محلی و کمیته استانی مدیریت تالاب پریشان با محوریت استفاده اصولی از منابع آبی تشکیل شده که هدف این کمیته برداشت صحیح و کنترل برداشت منابع آبی توسط جوامع محلی است.

وی بیان کرد: با آموزش و تنویر افکار عمومی، جوامع محلی و بومی نیز به کمک احیای تالاب بی نظیر پریشان آمده اند و اکنون نیز مراحل احیای تالاب شروع شده و فاز اول آن به پایان رسیده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان فارس عنوان کرد: در بازدیدهای صورت گرفته از فاز اول اجرا در این تالاب بین المللی به اتفاق مدیر و مشاوران ملی دفتر طرح حفاظت از تالابهای کشور، مشاهده شده که روند قابل قبولی در این طرح طی شده است و بسیاری از آبزیان منطقه دوباره در حال احیا هستند.

کارنامی اضافه کرد: با هماهنگی های استانی و منطقه ای امید است روزی شاهد احیای کامل تالاب مذکور بوده و با احیای آن از تخریب اراضی کشاورزی منطقه و زیرساختها جلوگیری شود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس تصریح کرد: منابع تامین آب دریاچه پریشان شامل نزولات جوی و آبهای روان است که اگر تبخیر و برداشت از آبهای روان زیاد باشد و کاهش نزولات جدی را نیز داشته باشیم خشکسالی رخ داده و بیلان نیز منفی می شود که امروز با وقوع این امر در پی این هستیم که به هر طریق سعی شود بیلان مذکور از راه هایی نظیر فعالیتهای آبخیزداری، کنترل سیلاب و هدایت روان آبها و عدم استفاده غیر اصولی از آبیاری زیرزمینی مثبت شود.

تالاب بین المللی پریشان در 12 کیلومتری جنوب شرق شهرستان کازرون در حاشیه جنوبی ارتفاعات زاگرس و با وسعت 43 کیلومتر مربع یکی از زیباترین دریاچه های آب شیرین کشور است.