تکمیل و تحویل ۶۲۰ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی سیستان و بلوچستان گفت: از آغاز اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی تاکنون ۶۲۰ پروژه شامل ۲ هزار و ۳۰۰ کلاس درس تکمیل و تحویل شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان است و در همین راستا اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۳۶۱ پروژه آموزشی با مجموع یک‌هزار و ۳۱۳ کلاس درس در استان تکمیل و تحویل خواهد شد که سهم قابل توجهی در ارتقای شاخص‌های آموزشی و کاهش کمبود فضاهای آموزشی خواهد داشت.

لک‌زایی با اشاره به رشد سرانه فضای آموزشی استان بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۷ دهم مترمربع به سرانه فضای آموزشی سیستان و بلوچستان به ازای هر دانش‌آموز افزوده شده و این شاخص از ۳.۳ مترمربع به ۴ مترمربع افزایش یافته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: این افزایش حاصل مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و همراهی دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه فضاهای آموزشی استان است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیز مدارس اشاره کرد و گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون تجهیزات آموزشی برای ۴۵ هزار دانش‌آموز در سطح استان توزیع شده و در ادامه نیز ۲۰ هزار قلم تجهیزات آموزشی دیگر در مدارس استان توزیع خواهد شد.

لک‌زایی خاطرنشان کرد: توسعه عدالت آموزشی صرفاً به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود و تجهیز مناسب مدارس و فراهم کردن امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان نیز بخش مهمی از این مسیر است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مؤثر خیرین در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: در جشنواره بیست و پنجم خیرین مدرسه‌ساز از مجموع ۶ همت تعهدات محقق شده در این جشنواره یک همت در فضاهای آموزشی سیستان و بلوچستان جذب و هزینه شده است.

وی افزود: ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان است و تداوم این مشارکت می‌تواند روند اجرای پروژه‌های آموزشی را شتاب بیشتری ببخشد.

لک‌زایی با اشاره به حجم نیازهای آموزشی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۸ هزار و ۵۹۲ کلاس درس در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی مورد نیاز استان است و برای جبران این کمبود، استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی، استانی و خیرین ضروری است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این نهضت ایجاد فرصت برابر برای تحصیل دانش‌آموزان در سراسر استان و فراهم کردن محیط آموزشی استاندارد برای آنان است.