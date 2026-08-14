به گزارش خبرنگار مهر ، پیرحسین کولیوند عصر جمعه در آیین شکرانه خدمت پنجمین طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با تقدیر از تلاش‌ها و خدمات اعضای سازمان جوانان و امدادگران هلال‌احمر، گفت: جوانان هلال‌احمر با حضور مسئولانه در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، نشان داده‌اند که فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا در نسل امروز همچنان زنده و پویاست.

وی در جمع اعضای سازمان جوانان هلال‌احمر با اشاره به اقدام اعضای این سازمان در تقدیم خدمات خود به نیت شهدا اظهار کرد: اینکه هر یک از شما خدمتی را به نیت یک شهید انجام می‌دهید، نشان می‌دهد که سبک زندگی شهدا را آموخته‌اید، قدردان شهدا هستید و اجازه نمی‌دهید یاد و نام آنان فراموش شود. این اقدام، ارزشمند و قابل تقدیر است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: از ایثار شهیدان تا ایثار خادمان فاصله‌ای وجود ندارد. شهیدی که برای دفاع از مردم و کشور از جان خود گذشت و به شهادت رسید، امروز الگوی خادمانی است که از آسایش و راحتی خود می‌گذرند تا آرامش را برای دیگران فراهم کنند. ریشه هر دو این فداکاری‌ها در احساس مسئولیت نسبت به دیگران است.

کولیوند با اشاره به مجموعه خدمات هلال‌احمر در ایام حضور زائران در مشهد مقدس بیان کرد: اگر مأموریت‌های شما را در حوزه‌های مختلف جمع‌بندی کنیم، از خدمات بهداشت و درمان و امدادرسانی در جاده‌ها گرفته تا اسکان و همراهی زائران، همه یک هدف مشترک دارند و آن ایجاد آرامش برای مردم است.

وی ادامه داد: حتی انتقال زائران کم‌توان و افراد دارای محدودیت حرکتی با ویلچر برای اینکه بتوانند به زیارت و عزاداری برسند، خدمتی ارزشمند است. شاید از نظر ظاهری یک خدمت ساده به نظر برسد، اما زمانی که یک انسان را به آرزویش می‌رسانید و امکان زیارت را برای او فراهم می‌کنید، ارزش آن بسیار فراتر از یک خدمت معمولی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر چهار رکن اصلی خدمت‌رسانی به زائران را مورد توجه قرار داد و گفت: امنیت، سلامت، آرامش و کرامت، چهار اصل مهم در خدمت به زائران است. هلال‌احمر باید شرایطی فراهم کند که مردم با امنیت، سلامت، آرامش و حفظ کرامت خود به زیارت بروند و برگردند.

کولیوند با اشاره به بازتاب خدمات هلال‌احمر در میان مردم و مسئولان استانی تصریح کرد: امروز این نوع خدمت‌رسانی به عنوان یک الگو مطرح شده است و مسئولان وقتی درباره خدمات انجام‌شده صحبت می‌کنند، از آن به عنوان نمونه‌ای موفق یاد می‌کنند. زمانی که خادم هلال‌احمر می‌تواند یک زائر را به زیارت برساند و لبخند را بر چهره او بنشاند، در واقع یکی از ارزشمندترین شکل‌های خدمت را انجام داده است.

وی افزود: سال گذشته خودم شاهد بودم که مادری پس از دریافت خدمت از نیروهای هلال‌احمر برای آنان دعای خیر می‌کرد. این دعاها و رضایت مردم است که خستگی را از تن خادمان بیرون می‌کند و انگیزه آنان را برای ادامه مسیر افزایش می‌دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش جوانان در این عرصه گفت: یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند شما این است که نشان دادید جوان ایرانی می‌تواند با حضور در عرصه خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش بگذارد. خدمت به زائران امام رضا(ع) آن هم با عشق و انگیزه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان کشور است.

کولیوند همچنین با اشاره به جایگاه هلال‌احمر در روزهای سخت کشور اظهار کرد: شما خاطره و تصویر هلال‌احمر را به عنوان پناه مردم در روزهای سخت زنده کرده‌اید. هلال‌احمر فقط برای زمان وقوع حادثه نیست؛ بلکه در روزهای سخت و در کنار مردم بودن، هویت اصلی این جمعیت را شکل می‌دهد.

وی گفت: سرمایه اجتماعی جمعیت هلال‌احمر حاصل زحمات تک‌تک شماست؛ چه در جنگ، چه در اربعین، چه در حوادث و چه در سایر مأموریت‌ها. شما پیام‌رسانان مهربانی، سفیران خدمت و نماد غیرت و توانمندی جوان ایرانی هستید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بازتاب بین‌المللی خدمات این جمعیت افزود: حضور مسئولان و مهمانان خارجی و مشاهده خدمات جوانان هلال‌احمر، تصویری روشن از توانمندی، شجاعت و روحیه ایثار جوانان ایرانی به نمایش گذاشته است. وقتی آنان می‌بینند جوانان هلال‌احمر بدون ترس و با فداکاری برای کاهش درد و رنج مردم تلاش می‌کنند، به ظرفیت بزرگ انسانی این جمعیت پی می‌برند.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود از خانواده‌های اعضای هلال‌احمر قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های شما به‌ویژه پدران و مادرانتان، در موفقیت و استمرار این مسیر نقش بزرگی دارند. می‌دانم پدر و مادر وقتی فرزندشان در مأموریت‌های سخت حضور دارد، چه نگرانی‌هایی را تحمل می‌کنند. از خانواده‌های صبور، مؤمن و غیرتمند شما صمیمانه تشکر می‌کنم و دست آنان را می‌بوسم.

وی با اشاره به مأموریت‌های دشوار نیروهای هلال‌احمر در حوادث اخیر کشور اظهار داشت: در سخت‌ترین شرایط کشور، جوانان هلال‌احمر حضور داشتند و توانستند ۷ هزار و ۲۵۰ نفر را زنده از زیر آوار نجات دهند و این یک افتخار بزرگ برای جمعیت و برای جوانان کشور است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در جریان تفحص و امدادرسانی برای یافتن پیکر شهدا نیز جوانان هلال‌احمر با وجود اینکه خودشان عزادار و داغدار بودند، لحظه‌ای کم نیاوردند. من شاهد بودم که برخی از این جوانان با چشمانی اشکبار و قلبی داغدار، اما با همان روحیه محکم و استوار، به مأموریت خود ادامه دادند و مانند شیر خدمت کردند.

وی افزود: باید به نسل آینده نشان دهیم که جوانان کشور در شرایط سخت نه‌تنها ترس را به خود راه ندادند، بلکه با انگیزه و ظرفیت بیشتری برای خدمت حاضر شدند. تبیین این فداکاری‌ها وظیفه تک‌تک ماست تا نسل بعدی را بهتر و شایسته‌تر از نسل امروز تربیت کنیم.