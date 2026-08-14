به گزارش خبرنگار مهر ، سید هاشم حسینیالمدنی عصر جمعه در آیین شکرانه خدمت پنجمین طرح ملی قدم به قدم در مسیر بهشت که در حرم مطهر رضوی برگزار شد ، با تأکید بر اینکه برخی اعمال نیک انسان پس از وفات نیز استمرار مییابد، گفت: بر اساس تعالیم اسلامی، هرچند پس از مرگ امکان انجام عمل جدید وجود ندارد، اما آثاری همچون سنت حسنه، علم نافع و فرزند صالح، همچنان موجب جاری شدن ثواب برای انسان میشود.
وی اظهار کرد: در دوره مدیریت فعلی جمعیت، سنت حسنهای در حوزه تربیت جوانان و خدمترسانی شکل گرفته که ثمره آن تربیت هزاران جوان، امدادگر و داوطلب متعهد است. امروز این جوانان با عشق و انگیزه، خدمت به زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) در ایام پایانی ماه صفر را افتخاری بزرگ میدانند و هر سال مشتاق حضور در این عرصه معنوی هستند.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: بسیاری از اعضای جوان، در صورت محروم شدن از این توفیق، دچار اندوه میشوند که این نشاندهنده عمق اثرگذاری فرهنگ خدمت و تربیت معنوی در جمعیت هلال احمر است.
حسینیالمدنی با اشاره به حضور دو هزار نفر از اعضای سازمان جوانان و ۲۰۰ نفر از امدادگران در این برنامه، تصریح کرد: این نیروهای جوان و امدادگر، با الهام از مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ ایثار، خدمت به مردم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادهاند و همواره برای حضور در عرصههای خدمترسانی، از جمله مراسم اربعین حسینی، اعلام آمادگی میکنند.
وی ادامه داد: پیوند میان امدادگران، داوطلبان و جوانان هلال احمر با فرهنگ اهلبیت(ع) از دستاوردهای ارزشمند مدیریت جمعیت هلال احمر است؛ فرهنگی که جلوههای آن را در خدمات گسترده این جمعیت در ایام اربعین، مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، همچنین در حوادث، بحرانها و شرایط سخت کشور شاهد هستیم.
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