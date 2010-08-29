450 گونه گیاهی در گیلان دارای خصوصیات دارویی است

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در حال حاضر بیش از 315 گونه این گیاهان شناسایی و جمع‌آوری شده و در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان نگهداری و آزمایشات زراعی تعدادی از این گونه‌ ها نیز به انجام رسیده است.

وی همچنین اظهارداشت: استان گیلان از غنی‌ترین نواحی کشور از نظر تنوع گیاهی است و حدود 20 درصد فلور کشور را در خود جای داده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در ادامه با اعلام اینکه گیاه گل گاوزبان از گونه‌های مهم گیاهان دارویی است، افزود: این گیاه در طب سنتی مورد استفاده بسیار زیادی دارد و به لحاظ استفاده وسیع از آن در طب سنتی، کاشت آن نیز رونق قابل ملاحظه ‌ای دارد.

وی گفت: دو گونه گل گاوزبان ایرانی با نام علمی Echium amoenum و گل گاوزبان ایتالیایی با نام علمی E.italicum به صورت طبیعی در عرصه‌های استان می ‌رویند اما گونه E.amoenum به عنوان کشت رایج در سطح بیش از 500 هکتار از عرصه‌ های استان کشت می‌ شود.

بهمنی افزود: متاسفانه در حال حاضر بطورعمده گیاه گل گاوزبان به صورت سنتی کشت، تولید و مصرف می ‌شود از اینرو قابلیت رقابت با گونه اروپایی را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: گونه اروپایی این گیاه که بصورت آزمایشی ازسوی محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان کشت شد، نشان دهنده قدرت سازگاری و مناسب ‌تر این گونه بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یاد آور شد: بر این اساس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان با هدف هدفمند کردن شیوه کشت، تولید و عرضه مناسب گل گاوزبان برگزاری اولین جشنواره گل گاوزبان را همزمان با زمان پایان برداشت این گیاه در منطقه اشکورات رودسر به عنوان مرکز اصلی تولید گل گاوزبان به مر حله اجرا درآمده است.