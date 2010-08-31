به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "رائه" که تیم ملی کره جنوبی را برای جام ملت‌های آسیا 2011 قطر آماده می کند در فهرست 23 نفره جدید خود برای بازی با ایران از "کیم دو هئون" دوباره دعوت کرده است و "سوک هیون جون" مهاجم آژاکس را برای اولین بار به تیم ملی فراخوانده است.

او تاکید کرد که دنبال بازیکنان جوانتری برای تیم ملی است و افزود: " من در جستجوی مهاجمان جوان هستم. سوک قد بلند و با تکنیک بالایی است".

سوک 19 ساله در سال 2009 با آژاکس قرارداد بست و قرار است در محل تمرینات تیم‌های ملی کره جنوبی در "پاجو" در حومه سئول به تیم ملحق شود.

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کره جنوبی گفت: " ایران آزمایش خوبی برای ما خواهد بود تا قبل از جام ملت‌های آسیا تجربه بیشتری بدست آوریم".

"پارک جی سونگ"، هافبک منچستریونایتد و 12 بازیکن خارجی دیگر نیز برای این بازی به اردو دعوت شده‌اند.

"چا دوری"، بازیکن سلتیک و "لی چونگ یونگ" از بولتون که بازی ماه گذشته برابر نیجریه را از دست داده بودند برای اولین بار تحت مربیگری رائه به در تیم ملی حضور خواهند داشت.

کره جنوبی در بازی دوستانه قبلی در سئول برابر نیجریه به پیروزی 2 بریک رسیده بود. این اولین برد کره‌ای‌ها با مربیگری چو کوانگ رائه مربی جدید تیم ملی این کشور بود.

لی وون جائه، دروازه بان افسانه‌ای کره همانطور که اعلام کرده بود در این بازی از تیم ملی خداحافظی کرد. او بعد از 17 سال حضور ملی در یکصد و سی و دومین بازی خود دستکش‌های ملی را از دست درآورد.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کره جنوبی به شرح زیر است:

دروازه بانان: جونگ سونگ ریونگ (سئونگنام ایلهواچونما) کیم یونگ کوانگ(اولسان هیوندای)

مدافعان: لی یونگ پیو (الهلال عربستان)، چو یونگ ریونگ (الریان قطر)، لی جونگ سو (السد قطر)، کواک تائه وی (کیوتو ژاپن)، چوی هیو جین(سئول اف سی)، پارک جو هو (جوبیلو ایواتا ژاپن)، کیم یونگ کوون (توکیو ژاپن)، هونگ جئونگ هو( جئجو یونایتد) و چا دوری (سلتیک اسکاتلند)

هافبک ها: پارک جی سونگ (منچستریونایتد انگلستان)، کی سونگ یونگ(سلتیک اسکاتلند)، کیم بو کیونگ (اویتا ژاپن) یون بیت گارام (گیونگنام)، کیم یو یونگ (گیونگنام)، کیم جونگ وو (گوانگجو)، کیم دو هیون (سوون سامسونگ)، لی چونگ یونگ (بولتون انگلستان)

مهاجمان: پارک چو یونگ (موناکو فرانسه)، یئوم کی هون( سووان سامسونگ)، چو یونگ چئول (آلبریکس نیگاتا ژاپن) و سوک هیون جون (آژاکس).