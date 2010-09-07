628 نفر در تصادفات دیروز کشته و مجروح شدند

سرهنگ رسول ضیاءالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: در شبانه روز گذشته 30 فقره تصادف فوتی و 449 تصادف جرحی در کشور رخ داده که این تصادفات منجر به کشته شدن 43 نفر و همچنین مجروح شدن 585 نفر شده است.

وی اظهار کرد: در مجموع در روز گذشته یکهزار و 519 فقره تصادف در کشور رخ داده که بیشتر این تصادفات در ساعات 12 ظهر تا 18 عصر بوده است.

سرهنگ ضیاءالدین گفت: عدم توجه به جلو با 24 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 20 درصد و نداشتن توانایی در کنترل وسیله نقلیه با 17 درصد از مهمترین علل بروز تصادفات در روز گذشته بوده است.

وی تصریح کرد: سواریها 50 درصد، کامیونها 7 درصد و موتورسیکلتها 27 درصد در تصادفات روز گذشته مقصر بوده اند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: 31 درصد از تصادفات 24 ساعت گذشته موجب واژگونی وسیله نقلیه و 10درصدد نیز موجب مرگ عابران پیاده شده است.

وی با بیان اینکه 23 درصد کشته های تصادفات شبانه روز گذشته ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده افزود: سرعت مطمئنه سرعتی است که راننده در آن سرعت در صورت بروز هر نوع حادثه ای قادر به کنترل وسیله نقلیه باشد که این سرعت بسته به نوع راه و شرایط حاکم بر آن متفاوت است.

سرهنگ ضیاءالدین افزود: به رانندگان توصیه می شود برای جلوگیری از هرگونه حادثه رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

