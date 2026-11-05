به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح پنجشنبه در جریان سفری به استان گیلان وارد رشت شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده، معاون اجرایی رئیس‌ جمهور در این سفر ضمن حضور در نشست‌ های تخصصی و بررسی مسائل و مطالبات استان، با جمعی از مسئولان، فعالان اقتصادی، فرهیختگان و فعالان سیاسی و اجتماعی گیلان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

حضور در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی در ساعت ۸ صبح، نخستین برنامه رسمی این سفر پس از استقبال خواهد بود.

همچنین نشست با فعالان اقتصادی استان، نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی و اجتماعی و جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان از دیگر برنامه‌های سفر قائم‌پناه به گیلان است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین ساعت ۱۹:۳۰ در گفتگوی ویژه تلویزیونی حضور خواهد یافت و درباره مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان به گفت‌وگو می‌پردازد.