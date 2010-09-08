به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه کاری از گروه مجلات همشهری است که به شناخت میراث فرهنگی و طبیعی ایران می‌پردازد. سلطان پرندگان ایران عنوان پرونده اصلی این شماره است. این پرونده که در بخش حیات ‌وحش منتشر شده، بررسی جانورشناسانه بزرگ‌ترین عقاب خشکیهای ایران، عقاب طلایی است. شکارچی ماهری که در هنگام شکار سرعتش به 320 کیلومتر در ساعت می‌رسد.

در این شماره دو گزارش ویژه مردم ‌شناسی هم منتشر شده است. سفر به زنبورستان که گزارشی از برداشت عسل در دشتهای طالقان است و از گیاه به فرش هم گزارشی است اختصاصی که از کارگاه‌های رنگرزی سنتی در بازار کهنه شهر قم تهیه شده است. علاوه بر این در بخش رسم کهن مراسم فردینماشو در روستای کندلوس که که به آمدن بهار در وسط تابستان اشاره دارد، پرداخته شده است.

بهشت مهاجران عنوان یکی دیگر از گزارشهای این شماره سرزمین ‌من است که در بخش خلیج ‌فارس مجله منتشر شده است. این گزارش، سفری است به ام‌الگرم در نزدیکی ساحل بوشهر که جزیره‌ای امن برای پرندگان مهاجر خلیج‌ فارس به حساب می‌آید.

عکاسخانه مشروطه عنوان یکی از دیگر مطالب این شماره از نشریه است که در بخش نگارخانه به چاپ رسیده. در این گزارش مجموعه‌ای از عکسها و کارت پستالهای کمتر دیده شده دوران مشروطه، همراه با توضیحات آن وجود دارد. این مجموعه یکی از مجموعه اسناد تاریخی بازمانده از دوران مشروطه در ایران است که بزرگانی همچون ایرج افشار نیز بر اهمیت آنها تاکید کرده‌اند.

گزارش ویژه این شماره از مجله که به مناسبت شکست حصر آبادان تهیه شده، از حصر تا امروز نام دارد که در بخش میراث مقاومت به چاپ رسیده. در این گزارش با قدم زدن در خیابانهای آبادان نشانه‌ها و آثار به ‌جا مانده از دوران دفاع‌مقدس شرح داده شده است.

چهاردهمین شماره نشریه ایران‌شناسی "سرزمین‌من"، در 132 صفحه، به سردبیری رضا مختاری و با قیمت 2500 تومان به صورت تمام رنگی و گلاسه و همراه با پوستر رایگان منتشر شده است.