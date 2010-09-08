توهین به کتاب مقدس مسلمانان نقشه جدید اسراییل است

دکتر غلامرضا اعوانی در گفتگو با مهر، درباره اظهارات تری جونز، کشیش مسیحی درباره آتش زدن قرآن در سالروز حملات 11 سپتامبر گفت: قبل از هر چیز باید توجه داشت که اصل حادثه 11 سپتامبر مسئله مرموزی بوده است و هنوز هیچ چیزی مبنی بر اینکه این کار را قطعاً برخی از مسلمانان انجام داده‏اند ثابت نشده است. از طرف دیگر، حتی مقالات و کتابهای زیادی نوشته شده و مدارک زیادی هم وجود دارد که نشان می‏دهند اتفاقاً این حادثه کار مسلمانها نبوده است.

وی با اشاره به اینکه روزگار ما روزگار فتنه است و این کشیش هم بدون شک توسط خداوند به جزای کار خودش خواهد رسید افزود: در واقع حادثه 11 سپتامبر بهانه‏ای بود تا آمریکا به جای دو برج، دو کشور را بگیرد.

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: سخنان این کشیش نه تنها مورد اقبال جهان مسیحیت هم نیست بلکه تمام روشنفکران جهان هم با این مسئله مخالفند. بنابراین سوزاندن کتاب مقدس بدعت جدیدی است که در حال شکل گرفتن است و ما در مقابل نباید صرفاً واکنشی برخورد کنیم. یعنی آنچه اهمیت دارد این است که باید با دلیل و برهان با این مسایل رو به رو شویم.

وی ادامه داد: آتش زدن کتاب مقدس سایر ادیان کار بسیار ناپسندی است و اگر مسلمانی هم کتاب مقدس ادیان دیگر را آتش بزند بدون شک مورد تقبیح همه مسلمانان قرار خواهد گرفت. مسلماً اینکه باید قرآن را سوزاند نقشه جدید اسراییل است که این کشیش مطرح کرده است.

اعوانی در پایان یادآور شد: چگونه ممکن است کسی قرآن را که تصدیق کننده همه کتب الهی و رسل است بسوزاند. این سخنان را کسانی مطرح می‏کنند که همه راهها را رفته‏اند تا اسلام را خراب کنند و نتوانسته‏اند.