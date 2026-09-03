روانبخش: صنایع سلفچگان باید در توسعه منطقه سهم بیشتری ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهر سلفچگان در نشستی با امام جمعه، شهردار و جمعی از مدیران بخش و مسئولان استانی، مسائل و مطالبات مردم این منطقه را بررسی کرد.

وی مسائل آب و فاضلاب، مسکن ملی، توسعه شهری، فعالیت‌های فرهنگی، سرویس مدارس، حمل‌ونقل، تردد ساکنان شهرها و روستاهای بخش به مرکز استان و مسائل مالیاتی را از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری برخی مطالبات، به صورت تلفنی با شماری از مدیران استانی و کشوری گفت‌وگو کرد و موضوعات مطرح‌شده را از مسئولان مربوطه دنبال کرد.

اعتبارات جدیدی به سلفچگان اختصاص یافت

روانبخش اظهار کرد: علاوه بر قیر اختصاصی شهر سلفچگان، ۱۰۰ تن قیر مازاد نیز به این شهر اختصاص یافته و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیسیون شوراها به شهرداری سلفچگان اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: بیش از سه میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات سازمان دهیاری‌ها به روستاهای بخش سلفچگان اختصاص یافته است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین ایجاد فرهنگسرا را از نیازهای فرهنگی سلفچگان دانست و گفت: باید برای ایجاد این مجموعه با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهر تلاش شود.

وی تأکید کرد: صنایع و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان باید با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، در مسیر رفع نیازهای منطقه و توسعه آن مشارکت کنند.

تجهیزات جدید در اختیار شهرداری قرار گرفت

همزمان با سفر روانبخش به سلفچگان، سه دستگاه و تجهیز جدید در اختیار شهرداری این شهر قرار گرفت و با حضور وی رونمایی شد.

این تجهیزات شامل یک دستگاه خودرو جرثقیل، یک دستگاه نیسان وانت و یک دستگاه خودروی شاسی ۶ تن است که برای تقویت امکانات و توان عملیاتی شهرداری سلفچگان اختصاص یافته است.

شهردار سلفچگان نیز در این نشست از پیگیری‌های نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از این شهر قدردانی کرد.

امام جمعه سلفچگان نیز با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های روانبخش، بر اهمیت استمرار حمایت و رسیدگی به مسائل و مطالبات مردم این بخش تأکید کرد.