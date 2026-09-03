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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

فروش «رویای نیمه‌شب» ۱۰۰ درصد افزایش یافت

فروش «رویای نیمه‌شب» ۱۰۰ درصد افزایش یافت

همزمان با پایان پخش سریال «رویای نیمه‌شب»، مسئولان انتشارات کتابستان از افزایش ۱۰۰ درصدی فروش رمان مظفر سالاری در مدت پخش این مجموعه تلویزیونی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و با اقتباسی آزاد از رمانی به همین نام نوشته مظفر سالاری، امشب با پخش قسمت بیست‌وچهارم به پایان می‌رسد. به همین بهانه، درباره تأثیر پخش این مجموعه بر میزان فروش کتاب با انتشارات کتابستان، ناشر این رمان، گفت‌وگو کردیم.

مسئولان انتشارات کتابستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره میزان فروش کتاب همزمان با پخش سریال گفتند: فروش کتاب «رویای نیمه‌شب» در دوره پخش سریال نسبت به ماه‌های قبل از آن، صددرصد افزایش داشته است.

فروش «رویای نیمه‌شب» همزمان با پخش سریال ۱۰۰ درصد افزایش یافت



او درباره اینکه آیا این افزایش فروش را می‌توان به پخش سریال مرتبط دانست، توضیح دادند: مقایسه آمار فروش در این بازه زمانی نشان می‌دهد که دقیقا همزمان با پخش سریال، میزان فروش کتاب افزایش قابل توجهی داشته است.

سریال «رویای نیمه‌شب» از پنجم مردادماه از شبکه سه سیما پخش شد و امشب آخرین قسمت آن روی آنتن می‌رود.

بهاره افشاری، سعید شریف، روزبه حصاری، محسن قصابیان، حسن معجونی، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی، سوگل طهماسبی، نسیم ادبی، مه‌لقا باقری و پیام احمدی‌نیا از بازیگران این مجموعه هستند.

کد مطلب 6936501
زینب آزاد

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