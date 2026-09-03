حمایت شهرداری کرج از صنعت چاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی شهردار کرج با اشاره به سالروز گرامیداشت شهید رئیسعلی دلواری، این شهید والامقام را از پیشگامان مقابله با استکبار جهانی دانست و اظهار کرد: شهید دلواری در دورهای که روحیه ظلمستیزی به گستردگی امروز شکل نگرفته بود، با شجاعت و غیرت دینی، قیامی بزرگ علیه تجاوز بیگانگان در جنوب ایران رقم زد.
وی افزود: حرکت این شهید والامقام موجب بیداری جوانان شد و بسیاری را در مسیر دفاع از عزت و استقلال ایران همراه کرد.
تداوم مسیر پرافتخار شهدا
شهردار کرج با بیان اینکه شهید دلواری آغازگر مسیری پرافتخار در تاریخ مقاومت ملت ایران است، گفت: شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، امنیت و دفاع از کشور، همین مسیر ایستادگی را ادامه داده و میدهند.
کیانی خاطرنشان کرد: رزمندگان این سرزمین در سختترین شرایط ایستادهاند و طی ماههای اخیر جانانه در برابر تجاوز دشمن مقاومت کردهاند.
وی تأکید کرد: شهید دلواری باید همچنان الگویی محبوب برای همه نسلها باشد تا جوانان ایران در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری با همان روحیه غیرت بایستند.
کیانی افزود: خون شهدا همواره منشأ برکت و رویش نسلهای مؤمن و انقلابی خواهد بود.
ابوریحان بیرونی افتخار علمی ایران
شهردار کرج در ادامه با اشاره به روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی گفت: ملت ایران باید به پرورش چنین دانشمندان بزرگی ببالد.
وی افزود: تسلط ابوریحان بر علوم گوناگون و زبانهای زنده دنیا، جایگاه ویژهای برای او در تاریخ علم رقم زده است.
کیانی ابراز امیدواری کرد: نسلهای امروز با الگوگیری از دانشمندانی چون ابوریحان، مسیر علم و افتخارآفرینی را ادامه دهند.
حمایت از صنعت چاپ
شهردار کرج همچنین با گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ گفت: فعالان این بخش خدمتی بزرگ به جامعه ارائه میکنند.
وی افزود: محصولات صنعت چاپ نقش مهمی در آگاهیبخشی، فرهنگسازی و ارتقای سطح دانایی جامعه دارند.
کیانی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها و افزایش قیمت کاغذ تأکید کرد: حمایت همهجانبه از صنعت چاپ ضرورتی مهم است.
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