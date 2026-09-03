ترامپ دوباره درباره تنگه هرمز خیالبافی کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا پس از شکست در عرصه های جنگ نظامی و اقتصادی علیه ایران، از رؤیاپردازی جدید خود درباره تنگه هرمز پرده برداشت.

بر اساس این گزارش،‌ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال»، از گزارشی درباره جایگزینی احتمالی تنگه هرمز با سوریه ابراز خوشحالی کرد.

ترامپ ضمن بازنشر لینک گزارشی از روزنامه واشنگتن‌پست با این تیتر که «سوریه قصد دارد خود را جایگزین تنگه هرمز کند»، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «این عالی است.»





دونالد ترامپ همچنین با اشاره به حجم نفت انتقالی از تنگه هرمز که قبل تر ۲۰ میلیون بشکه در روز بود و اکنون به ادعای او به ۱۸ میلیون بشکه رسیده است، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد: «حجم نفت هرمز به حالت عادی بازگشته است».