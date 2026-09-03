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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

ترامپ دوباره درباره تنگه هرمز خیالبافی کرد!

ترامپ دوباره درباره تنگه هرمز خیالبافی کرد!

رئیس‌جمهور آمریکا که در عرصه‌های جنگ نظامی و اقتصادی علیه ایران شکست خورده است،‌ از رؤیاپردازی جدید خود درباره تنگه هرمز رونمایی کرد و از احتمال جایگزینی سوریه با این تنگه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا پس از شکست در عرصه های جنگ نظامی و اقتصادی علیه ایران، از رؤیاپردازی جدید خود درباره تنگه هرمز پرده برداشت.

بر اساس این گزارش،‌ دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال»، از گزارشی درباره جایگزینی احتمالی تنگه هرمز با سوریه ابراز خوشحالی کرد.

ترامپ ضمن بازنشر لینک گزارشی از روزنامه واشنگتن‌پست با این تیتر که «سوریه قصد دارد خود را جایگزین تنگه هرمز کند»، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «این عالی است.»

رونمایی ترامپ از جدیدترین خیالبافی خود درباره تنگه هرمز



دونالد ترامپ همچنین با اشاره به حجم نفت انتقالی از تنگه هرمز که قبل تر ۲۰ میلیون بشکه در روز بود و اکنون به ادعای او به ۱۸ میلیون بشکه رسیده است، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد: «حجم نفت هرمز به حالت عادی بازگشته است».

رونمایی ترامپ از جدیدترین خیالبافی خود درباره تنگه هرمز

کد مطلب 6936495

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