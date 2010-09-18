محمدابراهیم اقلیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم ناشر کتاب "هزار و یک شب" برای انتشار این اثر حجیم و مهم ادبی به ترتیب زمانی خبر داد و گفت: این اتفاق تا به حال در ایران رخ نداده و آنگونه که مسئولان نشر مرکز گفتند، قرار است همه قصههای این کتاب را به ترتیب شب به شب و توالی زمانی خوانده شدن قصهها چاپ کنند.
وی با اشاره به یکی از ترجمههای متقدم این کتاب (ترجمه تسوجی) افزود: متاسفانه "هزار و یک شب" با وجود اهمیتش، در ایران زیر ذره بین قرار نگرفته و مردم کمتر این ترجمه را میخوانند و منتقدی هم نیامده این ترجمه را نقد کند.
این مترجم پیشکسوت گفت: البته بعدها و بر اساس تحقیقات غربیها و همچنین پژوهشهای کسانی مانند جلال ستاری، اشکالات نسخ عرضهشده از این کتاب در ایران برملا شد منتهی آنگونه که باید درباره ترجمههای آن صحبت نشده است.
اقلیدی اضافه کرد: من در ترجمهای که ارائه کردم قصهها را بر اساس مضمون جدا کردم و یکی از دلایل این کار هم ترغیب مخاطب به خواندن همه قصهها بود. تا جایی که من اطلاع دارم الان نسخهای از مجلدات این تصحیح در بازار نیست اما گویا نشر مرکز میخواهد در چاپ جدید، قصهها را به ترتیب شب به شب چاپ کند.
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