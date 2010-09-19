2500 برنامه در کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، الله نور نورالهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: در ایام هفته دفاع مقدس در استان کردستان و به همت نیروی های بسیجی در مناطق شهری و روستایی بیش از دو هزار و 500 برنامه متنوع برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین بنا به نامگذاری ایام هفته دفاع مقدس، برنامه های مختلفی در حوزه های فرهنگی، ورزشی، هنری و همچنین نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف طراحی و تدوین شده است که بخش زیادی از این برنامه ها توسط اقشار مختلف مردم و همچنین مشارکت جدی آنها برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان داشت: اصلی ترین برنامه سپاه بیت المقدس کردستان در ایام هفته دفاع مقدس برگزاری نمایشگاه به مناسبت این ایام و رونمایی از ماکت عملیات والفجر 10 است که این کار با هدف تشریح چگونگی اجرای این عملیات مهم در منطقه حلبچه عراق و شهرهای اطراف آن صورت می گیرد.

نورالهی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم های مختلف شب شعر و خاطره در تمامی شهرستانهای استان کردستان، اعزام تیم های بسیج جامعه پزشکی به مناطق روستایی با هدف آموزش و همچنین ویزیت رایگان روستائیان سطح استان و افتتاح پروژه های مختلف عمرانی و محرومیت زدایی در کردستان از جمله دیگر برنامه های ایام هفته دفاع مقدس در استان کردستان به شمار می رود.

وی برگزاری یادواره های شهدا و ایثارگران به صورت استانی و شهرستانی، برگزاری مراسم حماسه حضور با حضور و مشارکت پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت و همچنین بسیجیان استان کردستان را از جمله دیگر برنامه هایی خواند که در تمامی رده های بسیج در سطح استان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پایان گفت: یکی از وظایف اصلی رسانه های جمعی در ایام هفته دفاع مقدس این است که با ادبیاتی مناسب و مخاطب پسند در راستای معرفی رشادت ها و حماسه های هشت سال دفاع مقدس اقدام نمایند تا نسل سوم نیز در جریان اتفاقات مهم آن دوران قرار گیرد.