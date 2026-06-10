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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

رئیس جدید بسیج رسانه کردستان معرفی شد

رئیس جدید بسیج رسانه کردستان معرفی شد

سنندج - مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج رسانه استان کردستان با حضور مسئولان استانی در مجتمع فرهنگی هنری فجر برگزار و «اصغر فلاح» به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس بسیج رسانه استان کردستان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و اهالی رسانه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

در این مراسم، علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و سردار عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان حضور داشتند.

رئیس جدید بسیج رسانه کردستان معرفی شد

در این آیین از خدمات سجاد عرفانی، مسئول سابق بسیج رسانه استان کردستان، تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در ادامه این مراسم و با حکم فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، اصغر فلاح به عنوان رئیس جدید بسیج رسانه استان کردستان معرفی و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

کد مطلب 6856058

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