رئیس جدید بسیج رسانه کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس بسیج رسانه استان کردستان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و اهالی رسانه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

در این مراسم، علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و سردار عسکری جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان حضور داشتند.

در این آیین از خدمات سجاد عرفانی، مسئول سابق بسیج رسانه استان کردستان، تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در ادامه این مراسم و با حکم فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، اصغر فلاح به عنوان رئیس جدید بسیج رسانه استان کردستان معرفی و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.