به گزارش مهر از ایندی وایر داگلاس که اخیرا به بیماری سرطان حنجره مبتلا شده و مراحل درمانی خود را می گذراند روز 24 سپتامبر در مراسم افتتاحیه و فرش قرمز فیلم جدیدش به کارگردانی الیور استون حضور می یابد.



"وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" دومین قسمت فیلم وال استریت الیور استون به شمار می رود. قسمت اول "وال استریت" که 23 سال پیش توسط استون و با ایفای نقش اصلی توسط داگلاس ساخته شد ، جایزه اسکار بهترین فیلم سال و بهترین بازیگر مرد نقش اول برای داگلاس را به خود اختصاص داده بود.



" وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" بهار گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش در آمد.این فیلم به مانند قسمت اول به فساد پشت پرده حوزه اقتصاد و تجارت در آمریکا می پردازد.



داگلاس در دو ماه اخیر به واسطه ابتلا به بیماری سرطان در بسیاری از محافل هنری حضور نیافت و حتی قرار شده بود در مراسم بزرگداشتی که جشنواره زوریخ برای این بازیگر در نظر گرفته ، دنی دوویتو دوست و همکار او شرکت کرده و جایزه بزرگداشت جشنواره را به نمایندگی از داگلاس دریافت کند.



در کارنامه سینمایی داگلاس ایفای نقش در فیلم‌هایی چون ، " رئیس جمهور امریکایی" ،‌" بازی" ، " جنایت کامل" و " قاچاق" به چشم می خورد.

