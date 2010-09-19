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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

داگلاس در افتتاحیه " وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" شرکت می‌کند

داگلاس در افتتاحیه " وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" شرکت می‌کند

مایکل داگلاس بازیگر آمریکایی با وجود بیماری در مراسم افتتاحیه فیلم " وال استریت: پول هرگز نمی خوابد" شرکت می‌کند.

به گزارش مهر از ایندی وایر داگلاس که اخیرا به بیماری سرطان حنجره مبتلا شده و مراحل درمانی خود را می گذراند روز 24 سپتامبر در مراسم افتتاحیه و فرش قرمز فیلم جدیدش به کارگردانی الیور استون حضور می یابد.

"وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" دومین قسمت فیلم وال استریت الیور استون به شمار می رود. قسمت اول "وال استریت" که 23 سال پیش توسط استون و با ایفای نقش اصلی توسط داگلاس ساخته شد ، جایزه اسکار بهترین فیلم سال و بهترین بازیگر مرد نقش اول برای داگلاس را به خود اختصاص داده بود.

" وال استریت : پول هرگز نمی خوابد" بهار گذشته در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش در آمد.این فیلم به مانند قسمت اول به فساد پشت پرده حوزه اقتصاد و تجارت در آمریکا می پردازد.

داگلاس در دو ماه اخیر به واسطه ابتلا به بیماری سرطان در بسیاری از محافل هنری حضور نیافت و حتی قرار شده بود در مراسم بزرگداشتی که جشنواره زوریخ برای این بازیگر در نظر گرفته ، دنی دوویتو دوست و همکار او شرکت کرده و جایزه بزرگداشت جشنواره را به نمایندگی از داگلاس دریافت کند.

در کارنامه سینمایی داگلاس ایفای نقش در فیلم‌هایی چون ، " رئیس جمهور امریکایی" ،‌" بازی" ، " جنایت کامل" و " قاچاق" به چشم می خورد.
 

کد مطلب 1154402

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