به گزارش خبرنگار مهر، "پیمانههای بیپایان" مجموعهای از قصههای کوتاه عرفانی است که از میان حدود ده هزار قصه کهن فارسی انتخاب شدهاند.
جلد اول این مجموعه دو جلدی شامل دو بخش است که در بخش اول بنیادهای تئوریک قصههای کوتاه عرفانی در ادبیات فارسی در چندین فصل مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم نیز نمونههایی از قصههای کوتاه منظوم معرفی شده است.
حکایت حورزاده چینینژاد، مرغ آتشوار، داستان عیسی(ع) و زیبای مردار، آب شورم بهتر از شیرین تو، در جستجوی آشنا و حکایت پسر زیبای شحنه تبریز از جمله داستانهای ذکر شده در این کتاب است.
در کتاب دوم این مجموعه نیز که به حکایتهای منثور اختصاص دارد داستانهای از گلستان، فیهمافیه، کشفالاسرار، کشف المحجوب، نفحات الانس، مرموزات اسدی، تذکرهالاولیاء و چندین کتاب دیگر از گنجینه ادب فارسی به چاپ رسیده است.
جلد اول و دوم "پیمانههای بیپایان" به شمارگان 2200 نسخه در 341 توسط انتشارات هرمس منتشر شده است.
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