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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

اوقاف گیلان 10 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کرد

اوقاف گیلان 10 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از کمک 10 میلیون ریالی این اداره به سیل زدگان پاکستان خبر داد.

حجت الاسلام سید کاظم حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در عمل به منویات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم کمک به سیل زدگان پاکستان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان 10 میلیون ریال برای این امر اختصاص داده است.

وی با اعلام اینکه این مبلغ از محل موقوفات استان گیلان تامین شده است، اظهارداشت: بیش از دو هزار و 300 موقوفه و بیش از 15 هزار رقبه در استان گیلان وجود دارد. 

مدیرکل اوقاف گیلان درادامه با تأکید بر اهمیت وقف و آثار ماندگار آن گفت: بر کسی پوشیده نیست که در گذشته، اثر گذارترین کارها به وسیله فرهنگ وقف انجام شده است و بسیاری از مراکز و بناهای عام المنفعه از جمله مدارس علمیه، دانشگاهها، آموزشگاهها، درمانگاهها، حمامها، پلها، کتابخانه ­ها و دیگر ابنیه از سوی واقفان نیکوکار بنا نهاده شده است.

وی همچنین با بیان اهمیت وقف، وظیفه اصلی این سازمان را رسیدگی به امور بقاء متبرکه و گسترش فعالیتهای فرهنگی حول آن و همچنین سر و سامان دادن به موقوفات و حفظ آنها دانست.
کد مطلب 1158232

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