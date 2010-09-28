بررسی یک نظرسنجی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، بازکاوی نتایج این پژوهش که در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد همچنین نشان می‌دهد که میزان رضایت مردم از خدمات دستگاههای دولتی و اکرام ارباب رجوع روند صعودی داشته است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام این خبر و بدون اشاره به مرجع نظر سنجی افزوده است : در این جلسه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور خدمت به مردم را بالاترین افتخار کارگزاران نظام دانست و گفت: اگرچه کاهش چشمگیر فساد اداری خوشایند است اما باید تا خشکیده شدن کامل آن مبارزه کرد.

در این جلسه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با ارائه گزارشی از اطلاعات مربوط به مفاسد اداری اجرای طرح‌هایی مانند دولت الکترونیک، واگذاری‌های اصل 44، گسترش نظارت بر ادارات و سیاست‌گذاریهای دولت نهم و دهم را در ارتقاء سلامت اداری کشور موثر دانست.

از ابتدای دولت نهم تاکنون 70 جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که از این تعداد 24 جلسه در یک سال اخیر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.

