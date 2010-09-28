به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی اصغر عطاران طوسی قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی دانشگاه مجازی المصطفی با بیان اینکه در این دانشگاه 5 رشته تحصیلی درحوزه معارف اسلامی ارائه می‌شود بیان کرد: رشته فقه و معارف اسلامی اخلاق اسلامی با گرایش فلسفه اخلاق ، الشریعه العالمیه به زبان عربی از علوم و قرآن و حدیث به زبان عربی، و زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر ایرانیان از جمله این رشته‌ها است.



وی در ادامه با بیان اینکه این دانشگاه 26 دوره آموزش کوتاه مدت نیز برگزار کرده است گفت: در این آموزش‌ها درحوزه‌های مختلف معارف اسلامی و به زبان فرانسه، انگلیسی، اسپانیولی، ژاپنی بوده است و برگزاری این دوره‌ها به زبان‌های تائی، چینی و اردو نیز در آینده‌ای نزدیک اجرا می‌شود.



عطاران طوسی در ادامه با اشاره به اینکه این دانشگاه از 23 کشور جهان پذیرش داشته است ابراز داشت: در زمینه گسترش آموزش‌های مجازی نیز دو شهر مجازی زبان و ادبیات فارسی و قران کریم نیز راه اندازی شده است و در آینده‌ای نزدیک شهر مجازی اخلاق و معنویت نیز راه اندازی خواهد شد.



رئیس دانشگاه مجازی المصطفی در ادامه از راه اندازی رادیوی اینترنتی الصدد التربیه خبر داد و بیان کرد: تولیدات این رادیو به زبان عربی است و انتظار می‌رود که تا پایان مهرماه سالجاری راه اندازی شود.



وی ادامه داد: درحال حاضر 6 گروه علمی با استفاده از اساتید و هیئت‌های علمی متخصص در کشورهای مختلف جهان در این دانشگاه راه اندازی شده است.



عطاران در پایان به برگزاری دوره‌های زبان فارسی اشاره کرد و بیان داشت: دوره آموزشی زبان فارسی نیز به شکل یک ساله در 3 مرحله اجرا شده که در دوره سوم آن از 20 کشور جهان پذیرش صورت گرفته است.