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۶ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

عطاران طوسی:

پنج رشته تحصیلی در دانشگاه مجازی المصطفی ارائه می‌شود

پنج رشته تحصیلی در دانشگاه مجازی المصطفی ارائه می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مجازی المصطفی گفت: پنج رشته تحصیلی در زمینه معارف اسلامی در این دانشگاه راه اندازی می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی اصغر عطاران طوسی قبل از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی دانشگاه مجازی المصطفی با بیان اینکه در این دانشگاه 5 رشته تحصیلی درحوزه معارف اسلامی ارائه می‌شود بیان کرد: رشته فقه و معارف اسلامی اخلاق اسلامی با گرایش فلسفه اخلاق ، الشریعه العالمیه به زبان عربی از علوم و قرآن و حدیث به زبان عربی، و زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر ایرانیان از جمله این رشته‌ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه این دانشگاه 26 دوره آموزش کوتاه مدت نیز برگزار کرده است گفت: در این آموزش‌ها درحوزه‌های مختلف معارف اسلامی و به زبان فرانسه، انگلیسی، اسپانیولی، ژاپنی بوده است و برگزاری این دوره‌ها به زبان‌های تائی، چینی و اردو نیز در آینده‌ای نزدیک اجرا می‌شود.

عطاران طوسی در ادامه با اشاره به اینکه این دانشگاه از 23 کشور جهان پذیرش داشته است ابراز داشت: در زمینه گسترش آموزش‌های مجازی نیز دو شهر مجازی زبان و ادبیات فارسی و قران کریم نیز راه اندازی شده است و در آینده‌ای نزدیک شهر مجازی اخلاق و معنویت نیز راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه مجازی المصطفی در ادامه از راه اندازی رادیوی اینترنتی الصدد التربیه خبر داد و بیان کرد: تولیدات این رادیو به زبان عربی است و انتظار می‌رود که تا پایان مهرماه سالجاری راه اندازی شود.

 وی ادامه داد: درحال حاضر 6 گروه علمی با استفاده از اساتید و هیئت‌های علمی متخصص در کشورهای مختلف جهان در این دانشگاه راه اندازی شده است.

عطاران در پایان به برگزاری دوره‌های زبان فارسی اشاره کرد و بیان داشت: دوره آموزشی زبان فارسی نیز به شکل یک ساله در 3 مرحله اجرا شده که در دوره سوم آن از 20 کشور جهان پذیرش صورت گرفته است.

کد مطلب 1160628

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