گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به زودی به صحن مجلس می رود

سید محمد علی موسوی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل اینکه روز دوشنبه هفته جاری مباحثی که در دستور کاری مجلس قرار داشت زیاد بود، ظاهرا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی در دستور کار مجلس قرار نگرفت اما به زودی این گزارش در صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی افزود: تحقیق و تفحص همیشه مچ گیری نیست و در پاره ای اوقات حتی اگر اتهاماتی وارد می شود پس از آن سازمان مذکور با جدیت به رفع عیوب خود می پردازد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس در دامه اظهار داشت: اگر در تحقیق و تفحص مواردی به عنوان نقص عملکرد این سازمان مطرح می شود این موضوع به نفع خود سازمان است در عین حال اگر سازمان مورد نظر دامنش مبرا و پاک از هر اتهامی باشد این موضوع اثبات می شود.

موسوی مبارکه تاکید کرد: هنوز نتایج تحقیق کامل نشده اما امیدواریم نتایج آن برای کارایی و کمک به این سازمان به زودی اعلام شود.

وی درباره تعاملات مدیرعامل تامین اجتماعی با مجلس گفت: به نظر می رسد حافظی فرد علاقمندی به حوزه کاری خود است و این علاقمندی را در یکی از نشستهایی که با بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی داشتیم دیدیم. به عنوان مثال یکی از خواسته های بازنشستگان این بود که بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت واگذار نشود که وی موافق این موضوع بود.

موسوی مبارکه اضافه کرد: در مبحثی دیگر بیمه شدگان نسبت به اخذ فرانشیز در مراکز ملکی اعتراض داشتند که وی درباره اینکه برخی افراد به دلیل رایگان بودن خدمات نظیر عکس و ام آر آی بدون ضرورت به این مراکز مراجعه می کنند معتقد بود باید در برخی از این خدمات اخذ فرانشیز به صورت درصدی انجام شود.

وی تصریح کرد: برخوردهای خوب مدیرعامل تامین اجتماعی نشان می دهد که وی علاقه مند به حل مشکلات این صندوق است.