تجمع شبانه مردم آزادشهر با محوریت وحدت و همدلی

آزادشهر- مردم آزادشهر در تجمعی شبانه، با حضور و همصدایی خود بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در جامعه تأکید کردند.