https://mehrnews.com/x3d2Yb ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۴ کد مطلب 6943602 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۴ تجمع شبانه مردم آزادشهر با محوریت وحدت و همدلی آزادشهر- مردم آزادشهر در تجمعی شبانه، با حضور و همصدایی خود بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در جامعه تأکید کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 6943602 کپی شد مطالب مرتبط نمایش اتحاد و همدلی مردم سلماس در اجتماع شبانه میدانداری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب پایانناپذیری عهد تبریزیها؛ صد و نود و چهارمین شب بیعت با رهبری حضور مردم خرمآباد در سنگر خیابان فریاد اللهاکبر بروجردیها در خیابان برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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