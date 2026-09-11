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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۱۴

تجمع شبانه مردم آزادشهر با محوریت وحدت و همدلی

تجمع شبانه مردم آزادشهر با محوریت وحدت و همدلی

آزادشهر- مردم آزادشهر در تجمعی شبانه، با حضور و همصدایی خود بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در جامعه تأکید کردند.

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کد مطلب 6943602

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