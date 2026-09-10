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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت

توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت

رئیس مجلس در واکنش به عبور کردن قیمت نفت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری درباره بی‌اثر بودن اقدامات خزانه‌داری آمریکا برای مهار قیمت در آینده نوشت: وانمود کنید که نمی‌دانید مرحلهٔ بعدی چیست.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به عبور کردن قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری که نشان‌دهندهٔ بی‌اثر بودن اقدامات خزانه‌داری آمریکا برای مهار قیمت و افزایشی بودن قیمت نفت در آینده است با انتشار پستی به زبان انگلیسی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت:

اگر دنبال یک راهنمایی برای آیندهٔ بازار نفت می‌گردید و مقامات اقتصادی دولت آمریکا چیزی نمی‌گویند، بیایید به آینده نگاهی بیندازیم: وزارت خزانه داری برای کنترل قیمت نفت زرادخانهٔ ابزارهای بی‌اثر خودش را (از قبیل دروغ‌پردازی با آکسیوس، مداخله در بازار، آزاد سازی ذخایر و…) خالی خواهد کرد ولی اثری در کاهش قیمت ندارد. این نمودار را ببینید ولی وانمود کنید که نمی‌دانید مرحلهٔ بعدی چیست.

توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت

کد مطلب 6943453

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