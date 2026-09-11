چهره پاییزی استان سمنان در میانه شهریور ماه؛ باران و باد در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهش دمای هوا، به‌ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان سمنان، همچنان ادامه خواهد داشت.

بارش‌های شب گذشته موجب کاهش دمای هوا تا هشت درجه نسبت به مدت مشابه هفته گذشته شده و همین موضوع، چهره استان سمنان به‌ویژه مناطق شمالی را به حال‌وهوای روزهای پاییزی نزدیک کرده است.

برای سمنان، مرکز استان، افزایش ابر و وزش باد شدید پیش‌بینی شده و بیشینه و کمینه دمای هوا به‌ترتیب ۳۳ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

در شاهرود نیز بارش‌ها ادامه خواهد داشت و به‌ویژه در ارتفاعات، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط برای دامغان نیز پیش‌بینی شده و در این شهرستان وزش باد شدید نیز محتمل است. در میامی نیز تداوم بارش، کاهش دمای هوا و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در مهدیشهر نیز شاهد تداوم بارش، رگبار باران، رعدوبرق، افزایش ابر و وزش باد شدید خواهیم بود. برای سرخه نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی شده است.

در گرمسار و ایوانکی نیز وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش هواشناسی، طی ۲۴ ساعت منتهی به پایان روز پنجشنبه، سرعت وزش باد در حسینان و سرخه به ۸۳ کیلومتر بر ساعت رسیده است. همچنین سرعت وزش باد در دامغان ۶۸ کیلومتر بر ساعت ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود امروز نیز مرکز استان، به‌ویژه شهرستان دامغان، شاهد وزش باد شدید باشد.