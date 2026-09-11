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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۸

واکنش سازمان غذا و دارو به قطع ارز شیرخشک

واکنش سازمان غذا و دارو به قطع ارز شیرخشک

مدیرکل فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: با وجود محدودیت منابع ارزی، تأمین ارز مورد نیاز فرآورده‌های طبیعی متوقف نشده و روند تأمین این اقلام ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص ارز، گفت: تأمین اقلام سلامت‌محور بر اساس نیاز کشور و اولویت‌های تعیین‌شده در حال انجام است و محدودیت منابع ارزی به معنای قطع ارز فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل نیست.

وی افزود: ارز مورد نیاز برای تأمین فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل همچنان در چارچوب ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده تخصیص می‌یابد و روند تأمین این گروه از محصولات ادامه دارد.

شعیبی همچنین اظهار کرد: شیرخشک و غذاهای ویژه به دلیل اهمیت ویژه در سلامت و تغذیه گروه‌های هدف، مطابق روال معمول از ارز ترجیحی برخوردار هستند و تأمین ارز این اقلام در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک تأکید کرد: محدودیت منابع ارزی ایجاب می‌کند تخصیص ارز با دقت و بر اساس اولویت‌های حوزه سلامت انجام شود، اما این موضوع نباید به عنوان توقف یا حذف ارز برای گروه‌های مشخصی از فرآورده‌های سلامت تلقی شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو ضمن پیگیری مستمر وضعیت تأمین ارز، روند ورود و توزیع اقلام را رصد می‌کند تا محدودیت‌های موجود در منابع ارزی، تا حد امکان تأثیری بر استمرار دسترسی مردم به فرآورده‌های مورد نیاز نداشته باشد.

کد مطلب 6943610
حبیب احسنی پور

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